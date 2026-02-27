Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mor docent atropellada EmpuriabravaJustícia social FigueresAntonio Tejero a FigueresDiana DowekHumor Figueres
instagramlinkedin

Gastronomia

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

El cicle s’inicia aquest divendres amb una sopa de peix i un suquet de marisc, cuinats en directe per Xicu Tero i Joina Oliveras

Una sessió d'una edició anterior.

Una sessió d'una edició anterior. / MARAM

Redacció

Redacció

L'Escala

La Cuina de Pescadors torna al MARAM - Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala amb una nova edició de sessions mensuals de cuina en directe conduïdes per pescadors locals i persones vinculades a la mar. El cicle arrenca aquest divendres i preveu cinc cites, de set a nou del vespre, a les dependències del MARAM.

En la primera sessió, que té lloc aquest divendres 27 de febrer, Xicu Tero i Joina Oliveras elaboraran una sopa de peix i un suquet de marisc. La programació continuarà el 27 de març amb l’actual patró major, Josep Lluís Sureda, i el pescador Manel Montià, que cuinaran croquetes de verat i fideuada.

El 24 d’abril, Enric Casadevall i Salvador Pagès prepararan pop, gamba blanca a l’all i arròs a la marinera. El 22 de maig, Josep Puig i Manel Montià oferiran broquetes de peix i suquet d’escrita. La darrera sessió serà el 19 de juny, amb Neus Galcerán i Santi Guri, que participaran per primera vegada en el cicle i cuinaran pebrots del piquillo farcits de peix i mandonguilles amb sèpia.

Els comensals podran degustar les receptes amb maridatge de vins de la DO Empordà. El preu per participar-hi és de 22 euros i cal inscripció prèvia a la web del MARAM.

Notícies relacionades

La iniciativa va començar a l’estiu del 2024 i, arran de l’acollida, l’any passat es va ampliar amb una programació desestacionalitzada. El projecte compta amb el suport de la Confraria de Pescadors, l’Ajuntament de l’Escala i la Diputació de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  4. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  5. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  6. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"
Tracking Pixel Contents