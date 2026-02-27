Gastronomia
La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc
El cicle s’inicia aquest divendres amb una sopa de peix i un suquet de marisc, cuinats en directe per Xicu Tero i Joina Oliveras
La Cuina de Pescadors torna al MARAM - Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala amb una nova edició de sessions mensuals de cuina en directe conduïdes per pescadors locals i persones vinculades a la mar. El cicle arrenca aquest divendres i preveu cinc cites, de set a nou del vespre, a les dependències del MARAM.
En la primera sessió, que té lloc aquest divendres 27 de febrer, Xicu Tero i Joina Oliveras elaboraran una sopa de peix i un suquet de marisc. La programació continuarà el 27 de març amb l’actual patró major, Josep Lluís Sureda, i el pescador Manel Montià, que cuinaran croquetes de verat i fideuada.
El 24 d’abril, Enric Casadevall i Salvador Pagès prepararan pop, gamba blanca a l’all i arròs a la marinera. El 22 de maig, Josep Puig i Manel Montià oferiran broquetes de peix i suquet d’escrita. La darrera sessió serà el 19 de juny, amb Neus Galcerán i Santi Guri, que participaran per primera vegada en el cicle i cuinaran pebrots del piquillo farcits de peix i mandonguilles amb sèpia.
Els comensals podran degustar les receptes amb maridatge de vins de la DO Empordà. El preu per participar-hi és de 22 euros i cal inscripció prèvia a la web del MARAM.
La iniciativa va començar a l’estiu del 2024 i, arran de l’acollida, l’any passat es va ampliar amb una programació desestacionalitzada. El projecte compta amb el suport de la Confraria de Pescadors, l’Ajuntament de l’Escala i la Diputació de Girona.
