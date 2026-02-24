Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres cellers singulars ofereixen una experiència enoturística completa a Ribeira Sacra, Toro i Somontano

La selecció de vins de febrer de Casa Gourmet no es queda a la copa. Tots els lectors i les lectores que adquireixin el lot —que reuneix referències de la Ribeira Sacra, Toro i Somontano— podran accedir a guanyar una de les tres experiències d’enoturisme en origen —una per a cada guanyador— als cellers participants, amb visita i tast per a dues persones.

Verema manual en pendents extremes sobre el Sil: la viticultura heroica és el cor del treball a la Ribeira Sacra.

Verema manual en pendents extremes sobre el Sil: la viticultura heroica és el cor del treball a la Ribeira Sacra. / Ponte da Boga

María José Cayuela

La iniciativa reuneix tres projectes amb forta identitat territorial: Ponte da Boga, referent de la viticultura heroica gallega; Teso La Monja, un dels noms clau en la transformació contemporània de Toro; i el celler LAUS, exemple d’integració paisatgística i precisió enològica al Somontano.

No es tracta només de visitar un celler, sinó d’accedir a propostes pensades per comprendre el territori des de dins: recórrer vinyes en pendent sobre el Sil, endinsar-se en una de les cases més discretes de Toro —que no obre habitualment al públic— o passejar entre làmines d’aigua i vinyes als peus del Pirineu.

La selecció reuneix Pizarras y Esquistos 2024, Valdebuey 2021 i LAUS 700 alt. 2021, tres interpretacions de territori que ara obren la porta a l’enoturisme en origen.

La selecció reuneix Pizarras y Esquistos 2024, Valdebuey 2021 i LAUS 700 alt. 2021, tres interpretacions de territori que ara obren la porta a l’enoturisme en origen. / Lu Hoffmann

Només pel fet d’adquirir la selecció de febrer —composta per Pizarras y Esquistos 2024 (Ribeira Sacra), Valdebuey 2021 (Toro) i LAUS 700 alt. 2021 (Somontano)— els compradors accedeixen automàticament a guanyar una d’aquestes tres visites enoturístiques per a dues persones, que inclouen recorregut per les instal·lacions i tast guiat a cada territori.

Ponte da Boga: l’emoció vertical de la Ribeira Sacra

A Castro Caldelas, entre bancals impossibles i vessants que cauen cap al riu Sil, Ponte da Boga és un dels projectes històrics de la denominació. La seva trajectòria està lligada a la recuperació de vinyes singulars i a la defensa d’una viticultura heroica que exigeix treball manual, coneixement del terreny i respecte per l’entorn.

Ponte da Boga, a Castro Caldelas, és un dels projectes històrics de la Ribeira Sacra i referent en la recuperació de vinyes singulars.

Ponte da Boga, a Castro Caldelas, és un dels projectes històrics de la Ribeira Sacra i referent en la recuperació de vinyes singulars. / Ponte da Boga

L’experiència que proposa comença amb un recorregut pel seu celler centenari i continua a la vinya Costa d'Alais, on el paisatge explica per si sol el caràcter dels vins. La visita culmina amb un tast maridatge de quatre referències —Albarinyo, Bancales Olvidados, Capricho de Merenzao i Porto de Lobos— acompanyades de productes gallecs. Una immersió directa en la identitat atlàntica de la Ribeira Sacra.

Teso La Monja: l’elegància contemporània de Toro

La família Eguren acumula més de cent cinquanta anys d’història vitícola i ha estat determinant en l’evolució qualitativa de la DO Toro. A Teso La Monja treballen vinyes velles, moltes d’elles d’entre 40 i 50 anys, amb rendiments ajustats i una elaboració precisa orientada a expressar la tinta de toro amb equilibri i profunditat.

L’arquitectura sòbria de Teso La Monja, a Toro, reflecteix la filosofia d’una família que ha fet de la vinya vella i la precisió enològica el seu senyal d’identitat.

L’arquitectura sòbria de Teso La Monja, a Toro, reflecteix la filosofia d’una família que ha fet de la vinya vella i la precisió enològica el seu senyal d’identitat. / Vinyes i Celler Sierra Cantabria

Valdebuey 2021 sintetitza aquesta filosofia: estructura, fruita i taní polit després de setze mesos de criança en roure francès. La visita al celler —que no forma part dels circuits habituals— permet accedir a un projecte reservat i exigent, on el focus està posat en la vinya i en la identitat del terrer. Una oportunitat poc freqüent per conèixer des de dins una de les cases més sòlides de la denominació.

Celler LAUS: natura i arquitectura al Somontano

A Barbastro, als peus dels Pirineus, Celler LAUS ha construït un discurs on paisatge, sostenibilitat i arquitectura dialoguen en equilibri. Fundat el 2002, el celler s’integra en l’entorn com una «illa» envoltada per una àmplia làmina d’aigua i arrecerada per 100 hectàrees de vinya pròpia.

Integrada en el paisatge del Somontano, Celler LAUS s’alça com una «illa» envoltada per una làmina d’aigua, símbol de la seva aposta per la natura i l’arquitectura contemporània.

Integrada en el paisatge del Somontano, Celler LAUS s’alça com una «illa» envoltada per una làmina d’aigua, símbol de la seva aposta per la natura i l’arquitectura contemporània. / Celler LAUS

LAUS 700 alt. 2021 s’explica des de la vinya i l’altitud, sense recolzar-se en reconeixements externs, com una interpretació honesta del Somontano. L’experiència enoturística inclou passeig per vinyes, visita a instal·lacions i tast guiat amb aperitiu, dins d’una filosofia slow que convida a comprendre el vi des de la calma i el territori.

Tres territoris, tres paisatges i tres maneres d’entendre el vi. La proposta converteix la compra en alguna cosa més que una selecció d’ampolles: la transforma en una porta oberta a l’origen.

TEMES

