Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
El defineixen com un local "sobri i ampli a peu de platja, amb grans finestrals mirant al mar"
L’11a edició de la guia Macarfi, la primera que abasta tota l’Espanya peninsular (els restaurants de les Balears i les Canàries hauran d’esperar fins al 2027 per aparèixer a la publicació), ja s’ha donat a conèixer en una gala a Madrid a la qual han assistit més de 200 xefs de renom, a més d’empresaris i polítics. Prop de 5.000 establiments han estat analitzats pels col·laboradors de la publicació.
L’edició en paper de la guia Macarfi 2026, en castellà i anglès, recull els Top 100 o Top 50 de cada comunitat autònoma segons la seva densitat de població, i inclou també els Top 25 de cada província. A més dels grans rànquings, la guia incorpora diferents classificacions especials. Entre aquestes, la Selecció Macarfi, que aplega restaurants rellevants, tot i que no necessàriament estiguin en les primeres posicions de la classificació general. També hi apareixen els millors per tipus de cuina, decoració, servei i les categories Joies per descobrir i Most Popular. A això s’hi afegeixen els Rookies, que distingeixen les millors noves obertures de l’any.
Pel que fa als millors restaurants de Catalunya, en total se n’han seleccionat 15. D’aquests, un és de l’Empordà. Es tracta del Miramar de Llançà, que ocupa l’11a posició. La guia defineix el local gestionat per Paco Pérez i la seva dona, Montse Serra, com un lloc "sobri i ampli a peu de platja, amb grans finestrals mirant al mar". En aquest sentit, destaquen que "val la pena prendre alguna cosa abans de dinar a l’agradable terrassa del darrere, amb vistes a l’hort de flors i plantes comestibles".
Alhora, des de Macarfi posen de manifest que el restaurant té una "carta i diversos menús degustació de cuina avantguardista amb tradició marinera. No us podeu perdre els eriçons ni els arrossos". Finalment, destaquen que compta amb cinc habitacions a la planta superior. "Una visita per gaudir, un imprescindible per als amants del bon menjar", remarquen.
"Top 15" de Catalunya
- Cocina Hermanos Torres
- Alkimia
- /esEstimar
- Via Veneto
- Ca l’Enric
- La Boscana
- Enigma
- Can Jubany
- Lasarte
- Les Cols
- Miramar
- Koy Shunka
- Pur
- Gresca
- Els Tinars
"Top 10" de la província de Girona
La guia també selecciona els 10 millors restaurants de la província de Girona:
- Ca l’Enric
- Les Cols
- Miramar
- Els Tinars
- Bo.Tic
- L’Aliança d’Anglès
- El Motel
- Candlelight
- Les Magnòlies
- 539 Plats Forts
Fontané, Rookie de l’Any
Els Top of the Tops guardonats han estat Disfrutar i El Celler de Can Roca, de Catalunya; Diverxo, de la Comunitat de Madrid, i Asador Etxebarri i Elkano, d’Euskadi. Desapareixen dels rànquings després de rebre aquest reconeixement especial. El Rookie de l’Any ha estat Fontané, mentre que Itzuli (Euskadi) ha estat considerada la segona millor obertura i Ancestral (Comunitat de Madrid), la tercera.
Els millors d’Espanya
Els que lideren els rànquings de cada comunitat autònoma són: Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunitat de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), /esRicard Camarena (Comunitat Valenciana), Bardal (Andalusia), Cenador de Amós (Cantàbria), Casa Marcial (Principat d’Astúries), Culler de Pau (Galícia), Asador Galino Pueyo (Aragó), Molino de Urdániz (Comunitat Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Regió de Múrcia), Iván Cerdeño (Castella-la Manxa), Lera (Castella i Lleó) i Atrio (Extremadura).
