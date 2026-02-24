Gastronomia
Javi Martínez i Víctor Torres comparteixen cuina (i temps) en un sopar a 4 mans a l'Empordà
Els xefs del Restaurant Castell Perelada i del QUIRAT uneixen talent,amistat i estrelles Michelin en un menú maridat amb vins del Celler Perelada
"És una excusa per passar temps junts. O ho fem així o, amb la feina d'un i l'altre, no ens veiem mai". Mig en broma, mig descrivint la realitat de l'atapeïda agenda de dos dels millors xefs del país, Víctor Torres s'abraçava a Javi Martínez al final d'un sopar a quatre mans que era, per a uns, els comensals, una oportunitat de gaudir al mateix temps del talent de dos cuiners amb estrelles Michelin; i, per a ells dos, una manera de fer parlar entre ells els plats que ofereixen en els reconeguts menús del Restaurant Castell Perelada (Martínez) i el barceloní QUIRAT (Torres).
L'escenari, Peralada, i l'amfitrió, a banda dels dos xefs, Toni Gerez i el seu mestratge a la sala que, com esperaven a totes les taules, va fer aparèixer els formatges, amb menció especial a un vertical de comté, al final del menú. Recorrent al símil futbolístic, la cita d'aquest diumenge 22 de febrer a l'Empordà era el partit de tornada del "4 mans" del mes novembre al QUIRAT de l'hotel InterContinental Barcelona. Aquí, per tant, els caves i els vins del Celler Perelada —des del Gran Claustre a la Garnatxa de l'Empordà passant per l'Obsequi, l'Efímer, l'Aires de Garbet o el Finca la Garriga— van acompanyar els plats de Javi Martínez i Víctor Torres i el joc a les taules per veure, a cada pas, si aquell plat era de la carta de Castell Perelada o de QUIRAT.
En els dos casos, cuina d'arrel catalana, amb l'indisimulat propòsit de Víctor Torres que els turistes d'un dels grans hotels de Barcelona la coneguin, i molt respecte pels productes de proximitat. Per deixar-ho clar d'entrada, per començar, el xef del QUIRAT apostava pel Bunyol de bacallà i el Xurro de porc per acompanyar els dos entrants proposats per Javi Martínez: Caneló fred de carxofa, bolets i vieira; i una atractiva combinació de Serviola (peix llimona) i porc ibèric.
Una idea comuna de la cuina dels dos xefs, defensar la tradició del receptari català i empordanès amb una visió moderna, va irrompre sobre la taula en la part central del "4 mans". Víctor Torres va obrir amb una encertada Carxofa Brassejada amb favetes, cloïsses i salsa verda, a la qual Javi Martínez va respondre amb dos plats del reconegut menú d'aquesta temporada al Restaurant Castell Perelada: Llobarro en suquet de moniato i castanya i uns, molt reconeixibles en la seva cuina, Fideus a la cassola amb guisat de tendons i gamba vermella. Li tocava rematar-ho a Torres, que a banda de l'estrella Michelin pel QUIRAT també en té una per Les Magnòlies d'Arbúcies. I no va decebre: Civet de cérvol, remolatxa i xirivia.
Faltaven les postres. Joies làcties, Mel i Mató i Xocolata Jivara Lactee 40% amb tòfona i fruits secs. I, és clar, l'aparició final de Toni Gerez i els seus formatges. A Peralada, no poden faltar.
