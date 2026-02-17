Gastronomia
La recepta de truita de carbassó i ceba al forn que està triomfant: és lleugera, ràpida i sense fregits
Aquest plat és ideal per a un sopar saludable o per endur a la feina
Si busques una recepta saludable i senzilla per al dia a dia, aquesta truita de carbassó i ceba al forn és una opció pràctica: es prepara amb ingredients bàsics, evita els fregits i queda suau i gustosa. És perfecta per a un sopar lleuger, per endur a la feina o per aprofitar verdures de temporada.
Ingredients (per a 4 racions)
- 2 carbassons mitjans
- 1 ceba grossa
- 5 ous
- 2 cullerades d’oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre negre
- 60 g de formatge ratllat (opcional)
- Orenga o farigola (opcional)
Com fer truita de carbassó i ceba al forn, pas a pas
- Preescalfa el forn a 190 °C (escalfor a dalt i a baix).
- Prepara les verdures: renta els carbassons i talla’ls a mitges llunes fines. Pela la ceba i talla-la a tires.
- Cuina la ceba: en una paella amb l’oli, cou la ceba a foc mitjà 8-10 minuts amb un pessic de sal, fins que quedi tendra.
- Afegeix el carbassó: incorpora el carbassó i salteja-ho 6-8 minuts més. L’objectiu és que perdi part de l’aigua però mantingui una textura agradable.
- Bateix els ous: en un bol gran, bat els ous amb sal i pebre. Si vols, afegeix el formatge ratllat i un polsim d’herbes aromàtiques.
- Barreja-ho tot: posa les verdures temperades dins el bol amb els ous i remena bé.
- Enforna la truita: aboca la barreja en una safata o motlle untat amb una mica d’oli (millor si és antiadherent o folrat amb paper de forn). Cou-la 20-25 minuts a 190 °C, fins que qualli.
- Deixa reposar: treu-la del forn i deixa-la reposar 5 minuts abans de tallar-la.
Trucs perquè quedi sucosa i no aigualida
- Escorre el carbassó si deixa molta aigua: el pots passar per un colador 2 minuts abans de barrejar-lo amb els ous.
- Si la vols més alta, utilitza un motlle més petit i allarga una mica el temps de forn.
- Per un acabat daurat, pots activar el gratinador 1-2 minuts al final (vigila perquè no es passi).
Variants i idees per personalitzar la recepta
- Amb patata: afegeix una patata bullida o cuita al microones a daus.
- Amb tonyina: incorpora una llauna escorreguda per fer-la més completa.
- Amb espinacs: afegeix un grapat d’espinacs frescos els últims minuts de saltejat.
- Sense lactis: omet el formatge i queda igualment bona.
Amb què acompanyar la truita de carbassó al forn
Aquesta truita combina molt bé amb una amanida verda, tomàquet amanit o una crema de verdures. També és ideal per a entrepans, freda o tèbia.
- Temps total aproximat: 40-50 minuts
- Dificultat: fàcil
