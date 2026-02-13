Gastronomia
La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa
Celebra el carnaval amb la millor recepta d'aquesta coca dolça
Figueres
El tret de sortida del Carnaval gastronòmic és el Dijous Gras, aquest any el 12 de febrer, i és tradició degustar la coca de llardons, la botifarra d’ou i la clàssica truita de patates, elaboracions vinculades als àpats més contundents abans de la Quaresma. Avui et proposem la recepta de la coca de llardons perquè la preparis a casa i visquis el Carnaval amb tot el sabor. T’hi animes?
Ingredients
- 400 grams de farina
- 1/4 de litre de llet
- 2 grams de sal
- 2 grams de canyella molta
- Un sobre de llevat
- 300 grams de llardons
Elaboració
- Preescalfar el forn a 200 graus, a poder ser amb calor a dalt i a baix.
- En un bol barrejar tots els ingredients i barrejar-los fins que quedi una massa amb tots els ingredients integrats.
- En una plata del forn posar un paper sulfuritzat i untar-lo amb una mica d'oli perquè no s'enganxi la coca. Després estendre la massa a la plata, pintar-la amb una mica d'ou batut i afegir-hi una mica de sucre i uns pinyons, deixar-la reposar 30 minuts.
- Un cop passats els 30 minuts posar la massa al forn i deixar-la coure durant uns 20 minuts (s'aconsella anar-la vigilant).
I això és tot! Bon profit.
