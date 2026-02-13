Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Illa MateuaAgenda CarnavalAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Gastronomia

La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa

Celebra el carnaval amb la millor recepta d'aquesta coca dolça

Una coca de llardons casolana.

Una coca de llardons casolana. / Arxiu

Joan Soler

Figueres

El tret de sortida del Carnaval gastronòmic és el Dijous Gras, aquest any el 12 de febrer, i és tradició degustar la coca de llardons, la botifarra d’ou i la clàssica truita de patates, elaboracions vinculades als àpats més contundents abans de la Quaresma. Avui et proposem la recepta de la coca de llardons perquè la preparis a casa i visquis el Carnaval amb tot el sabor. T’hi animes?

Ingredients

  • 400 grams de farina
  • 1/4 de litre de llet
  • 2 grams de sal
  • 2 grams de canyella molta 
  • Un sobre de llevat
  • 300 grams de llardons 

Elaboració

  1. Preescalfar el forn a 200 graus, a poder ser amb calor a dalt i a baix.
  2. En un bol barrejar tots els ingredients i barrejar-los fins que quedi una massa amb tots els ingredients integrats.
  3. En una plata del forn posar un paper sulfuritzat i untar-lo amb una mica d'oli perquè no s'enganxi la coca. Després estendre la massa a la plata, pintar-la amb una mica d'ou batut i afegir-hi una mica de sucre i uns pinyons, deixar-la reposar 30 minuts.
  4. Un cop passats els 30 minuts posar la massa al forn i deixar-la coure durant uns 20 minuts (s'aconsella anar-la vigilant).

Notícies relacionades

I això és tot! Bon profit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  3. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  6. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  7. Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
  8. El Suprem tanca la porta a mantenir la renda antiga si en un immoble hi viu un familiar i no el titular

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Joan Jorquera reapareix d'una lesió amb el subcampionat d'Espanya

Joan Jorquera reapareix d'una lesió amb el subcampionat d'Espanya

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

Mor la treballadora d'una empresa del Bon Pastor a qui li va caure part del sostre pel fort vent

Mor la treballadora d'una empresa del Bon Pastor a qui li va caure part del sostre pel fort vent

Quina relació tenien amb Epstein els noms espanyols que surten als arxius? Per què han aparegut?

Quina relació tenien amb Epstein els noms espanyols que surten als arxius? Per què han aparegut?

El Tribunal Suprem avala que sortir "en punt" pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar

El Tribunal Suprem avala que sortir "en punt" pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar

La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa

La recepta tradicional de la coca de llardons per fer a casa
Tracking Pixel Contents