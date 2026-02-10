Vins
L'enòleg del Celler de Perelada, entre els cent millors del món
La prestigiosa guia The Master Winemaker Top 100 del 2026 incorpora per primer cop a Delfí Sanahuja
Aires de Garbet 2021 de Peralada ha obtingut una distinció Grand Master, que reconeix al millor vi de tota la competició en la categoria de garnatxa
La fira Wine Paris va acollir el 9 de febrer la presentació de l'edició 2026 de The Master Winemaker Top 100, una guia anual elaborada per la publicació The Drinks Business que inclou als cent enòlegs que han obtingut la màxima condecoració —almenys una medalla Master— en algun dels 20 concursos celebrats durant l'any per The Global Wine Masters. En aquests esdeveniments, un panell de jutges del més alt nivell professional en el sector del vi tasta a cegues 3.000 mostres procedents de les principals regions vitivinícoles del món.
Delfí Sanahuja com a enòleg de Perelada (D.O. Empordà) s'estrena en el rànquing de 2026, ja que els seus vins Aires de Garbet 2021 (Garnacha Global Masters) i Finca Garbet 2021 (Syrah Global Masters) van ser premiats amb una Master Medal. A més, l'Aires de Garbet 2021 ha estat reconegut com a Grand Master, una distinció especial introduïda dins de The Global Wine Masters el 2025 que acredita al vi més excel·lent de tota la competició. Després de la primera fase de tast, tots els vins que han obtingut una medalla Master són tastats novament a cegues pels presidents del panell de Masters of Wine. I entre aquest grup selecte de vins de rendiment més alt, el jurat tria aquell que destaca com el millor entre els millors.
Delfí Sanahuja, un referent amb més de 30 veremes
Delfí Sanahuja és director tècnic i enòleg cap del Grup Perelada & Chivite. Com a responsable de les elaboracions i la visió enològica de Perelada –a la qual es va incorporar en 1998– ha tingut un paper clau en el posicionament del celler català com a referent de qualitat i de vins que expressen el terroir mediterrani.
Amb més de 30 veremes a la seva esquena, és una figura molt reconeguda en el sector vitivinícola, amb un enfocament que combina la tradició amb la innovació, defensant vins elegants, equilibrats i representatius del territori, i subratllant la importància de la sostenibilitat en tota la cadena de producció.
Sanahuja, amb una trajectòria professional que li ha permès desenvolupar tant vins d'alta gamma com projectes de recerca (incloent-hi les sèries experimentals Ex Ex), ha liderat fites com la plantació de la Finca Garbet al costat del Mediterrani i la construcció del nou celler amb certificació de sostenibilitat. El 2024 va rebre el Premi Enòleg de Prestigi de l'Associació Catalana d'Enòlegs, en reconeixement de la seva carrera i aportacions al sector.
Aires de Garbet 2021, reconegut amb la distinció especial Grand Master que l’acredita com el millor garnatxa de 2025 per The Global Wine Masters, és un negre monovarietal conreat en la Finca Garbet, amb quinze mesos de criança en botes franceses que respecten l'expressió varietal. De color vermell intens i rivet violaci, en nas desplega un ventall aromàtic de fruites vermelles madures, herbes mediterrànies i matisos minerals que evoquen el seu entorn costaner. En boca combina frescor, equilibri i tanins madurs, amb un final llarg i elegant que reflecteix el seu caràcter mediterrani. La seva personalitat i potencial de guarda el consoliden com una expressió genuïna del terroir empordanès.
D'altra banda, Finca Garbet 2021, seleccionat per The Global Wine Masters en la categoria de syrah, és un dels vins negres més emblemàtics de Perelada, procedent de la singular vinya homònima en la D.O. Empordà. De profund color vermell intens, destaca pel seu ampli ventall aromàtic amb notes d'herbes mediterrànies, fruita madura, balsàmics i matisos minerals. En boca resulta potent, equilibrat i de tanins madurs i sedosos, amb un llarg final i excel·lent potencial d'envelliment. La seva criança prolongada en botes de roure francès i afinament en ampolla subratllen l'elegància i la capacitat de guarda de l'anyada 2021.
