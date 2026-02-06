Gastronomia
Així es menja als locals preferits dels influencers (i un és a Figueres)
Aquest article repassa els place to be de la faràndula catalana que copen Instagram i TikTok
Òscar Broc
Aquests restaurants et surten tota l’estona en el feed i els influencers en tenen la culpa. Cares d’hiperventilació, somriures d’orella a orella, mossegades orgàsmiques. Posen la música al màxim, parlen amb frases atropellades i utilitzen una dialèctica fàcil. Els influencers s’han convertit en un col·lectiu més del paisanatge gastronòmic, tant si es vol, com si no es vol. I en aquest article farem el que cap gastrònom de pro s’atreviria ni tan sols a pensar: fer-los cas, seguir-los la pista, visitar els restaurants en els quals més a gust se senten amb les seves càmeres. Així es menja al planeta viralitat.
El ‘place to be’ | L’illa dels famosos
L’ascens de Bar Bocata (travessera de Gràcia, 86, Barcelona) al cim del coolness ha sigut meteòric. Vaig acudir a la seva crida just quan va obrir, vaig provar els seus deliciosos plats de cuina catalana, vaig conèixer el seu jove equip i de seguida em vaig adonar que la proposta seria un èxit. Però mai hauria dit que es convertiria en el place to be definitiu per a influencers presentadors, actors, cantants i altres éssers de la faràndula catalana. Bar Bocata va obrir en el moment adequat (quan a la gent de Barcelona li va agafar pels macarrons de la iaia) i al lloc adequat (upper Diagonal). I a partir d’aquí, diria que sense buscar-ho, va ser adoptat per gent jove, triomfadora i àmpliament famosa, que li ha fet el millor treball de màrqueting que recordo en molt temps. I si bé ara s’ha convertit en un spot inaccessible per a NPC com jo, es mereix tota la viralitat, perquè en aquesta casa es cuina amb coneixement de causa i la professionalitat de la sala és irreprotxable.
Kebabs per a ‘followers’ | Cultura gastromem
Hi ha locals que neixen amb el xip de les xarxes socials incorporat i estan dissenyats per encaixar com un guant al món de dibuixos animats dels influencers. L’exemple més diàfan a Barcelona és Kevabrö (plaça de Letamendi, 30, Barcelona), un nou kebab gurmet que s’ha convertit per mèrits propis en el més viral de la ciutat. Va publicar una sèrie de vídeos sobre la construcció del negoci i es va guanyar una comunitat de followers amplíssima. I continua pujant mogudes molt elaborades per a delit dels fans. A més, va tenir l’encert d’adaptar l’estètica i filosofia del local a la cultura mem: el seu lema és make kebab sucio again, per exemple. Tot això, ajudat per la qualitat del seu producte, un kebab amb carns elevades, elaboracions honestes i pa casolà. No hi ha un sol influencer de menjar ràpid que no s’hagi gravat ficant el morro en els seus durums. I acaba d’obrir un altre Kevabrö a Creu Coberta, 105, un espai que ja han repassat de dalt a baix els foodies de torn. Ah, em diuen que és el kebab favorit de Lamine Yamal, per si no tenies prou FOMO.
Palades virals | Mariscada ‘low cost’
La pala. Sempre la pala. Qui ens hauria dit que una avorrida pala de metall es convertiria en una de les joguines preferides d’influencers i foodies de Barcelona. A Street Fish (Nicaragua, 140, Barcelona) van ser pioners de la gran mariscada a preus populars i encara avui, quatre anys després, són la referència. Van tenir l’encert de fer a la seva megamariscada un gir de pel·lícula que torna boja la parròquia: te la posen a la taula amb una pala d’enterramorts, un patracol de metall que vomita gambes, navalles, cloïsses i musclos a mansalva. La ració és colossal i surt a menys de 20 euros per persona. És la mariscada més barata i original que he trobat, i per això atrau els influencers com la mel a les mosques.
Excessos napolitans | Pizzes, pastes i ‘reels’
Ulls molt oberts. Somriures depravats. Celles arquejadíssimes. Gestos espasmòdics amb les mans. Als influencers els entra el ball de Sant Vito cada vegada que visiten La Leggenda di Napoli (Bruc, 55 / Coronel Sanfeliu, 18, Barcelona), una escuderia napolitana extravertida i barata que estima el soroll de les xarxes i, a més, té guarrindongades d’aquestes que tan bé queden en els reels d’Instagram. Verbigràcia: una delirant pizza enrotllada i tallada a rodanxes com si fos sushi, el tronchetto. El tema és que La Leggenda di Napoli és un miracle: vendre pizza margarida de qualitat a 5,50 euros (al restaurant del Bruc) està a l’abast de molt pocs, i això cal valorar-ho. Les pastes són apetitoses i abundants. Racions enormes, colorit màxim, rajos de burrata, boscos de ruca, pizzes amb mil ingredients, postres obscenes, infinites ofertes per tenir la penya enganxadeta; els hams per a instagramers són ben visibles i els funcionen. Buon e virale appetito.
La llar del regalim | ‘Burgers’ titàniques
Diuen que els vikings que moren en combat van al Valhalla. Doncs el mateix amb els influencers i San Pankracio (centre comercial Splau, Cornellà de Llobregat), el cel dels fabricants de reels porcs, el retir etern per als que s’han dedicat en cos i ànima a gravar burgers hipertrofiades amb extra d’anabolitzants. Perquè d’això va la cosa, de fer la burger més pornogràfica i regalimosa del planeta, i la idea té el beneplàcit dels influs especialitzats en aquest llardós format. El menjar arriba en racions d’elefant i les hamburgueses són un desafiament a l’entesa. Tenen un bun de milanesa que només una boa constrictora podria encaixar en la seva mandíbula. Hi ha burgers de diversos pisos no aptes per a la facció minimalista de la smash.
Karaoke fins a la sopa | Deliri futurista
Els influencers es deleixen per Laowang Hotpot (Progrés, 316, Barcelona), un invent inclassificable que ho peta a Badalona. És un hot pot de ciència-ficció, una fantasia de neons i futurisme asiàtic que t’obligarà a rebaixar la teva intolerància a la vulgaritat. Té un supermercat en què compres els ingredients de l’àpat: tu t’ho compres, tu t’ho cuines, tu t’ho menges. I tu t’ho cantes, perquè aquest espai compta també amb sales privades amb karaoke, l’ambient ideal per gravar un d’aquests reels dels quals et penedeixes l'endemà al matí.
M’agrada la fruita | Maduixes amb ‘glow’
Asseguren que són les millors maduixes amb xocolata del món. Difícil saber-ho. El que sí que queda clar és que La Fresería (Trafalgar, 1, Barcelona) s’ha convertit en un fenomen pop que va més enllà de la qualitat del seu producte.
Disposa de botigues a tot el territori espanyol (un a Figueres), la seva pàgina d’Instagram compta amb més de 169.000 seguidors i els seus vídeos acumulen milions de visionaments.
No n’hi ha per a menys, ara que les coses cuquis es porten tant, aquests vasos de sensuals maduixes amb xocolata (Dubai!), cremes dolces (Lotus!) toppings bojos (pistatxo!) i tones de màrqueting t’asseguren una bona quantitat de likes.
