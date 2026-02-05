Gastronomia
Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: "Són extraordinaris"
El xef va acudir al pòdcast La Pròrroga per revelar quins són els millors establiments gastronòmics del territori català
Ricardo Castelló
La cuina catalana no es podria entendre sense la figura de Joan Roca, un dels xefs més importants d’Espanya. És reconegut mundialment, juntament amb els seus germans Josep i Jordi, pel treball culinari que duen a terme des del 1986 al restaurant El Celler de Can Roca, situat a la ciutat de Girona, que compta amb tres estrelles Michelin.
Fa unes setmanes, el xef català va acudir al pòdcast La Pròrroga per revelar quins són, a parer seu, els tres millors restaurants de Catalunya, entre altres temes. Va ser una elecció personal, ja que d’altres podrien situar per damunt diferents establiments gastronòmics.
Els tres restaurants escollits
En primer lloc, Joan Roca va confessar que "és molt difícil" quedar-se amb tres restaurants, però després d’uns quants segons de suspens, el cuiner es va llençar a la piscina. El primer restaurant que va mencionar va ser el Ca la Pepa, que es pot trobar a Platja d’Aro.
Un restaurant que elabora una cuina mediterrània de tota la vida, on la proposta culinària varia en funció del producte disponible. El cuiner de El Celler de Can Roca va assegurar que "és un restaurant que cuina molt bé. Tenen una bona carta de vins i és un restaurant amb una aparença senzilla".
El segon establiment que va esmentar va ser Le Baratin, situat a la ciutat de Girona: "És un bistrot, però no és un restaurant d’alta cuina; és molt informal, però amb una cuina excel·lent".
El cuiner català va voler deixar clar al pòdcast La Pròrroga que a Girona es poden trobar restaurants "extraordinaris", ja que va comentar que hi ha cuiners molt joves que estan fent les coses molt bé.
Finalment, el xef d'El Celler de Can Roca va revelar quin és el millor restaurant de Barcelona, el Gresca, situat al carrer de Provença, 230. Una de les especialitzacions del local són les brases, però també disposen d’una extensa carta de vins, molts dels quals ecològics.
El cuiner va deixar clar que es tracta d’un restaurant que "no té estrella Michelin", però que fa anys que ofereix cuina d’alta gamma. A més, va considerar que tenen una "molt bona carta de vins".
