Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frau elèctric al CulubretSanto Domingo EmpuriabravaVíctor Valverde AlbaceteCúpules geodèsiquesRodalies Figueres
instagramlinkedin

Gastronomia

Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: "La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament"

"Propietari increïblement amable, amb delicioses recomanacions de menjar casolà local!", opina un usuari de la plataforma

Imatges de plats del restaurant publicades per usuaris de Tripadvisor.

Imatges de plats del restaurant publicades per usuaris de Tripadvisor. / Tripadvisor

Joan Soler

Figueres

Quan visitem un municipi que no coneixem, trobar un bon lloc on dinar o sopar sovint es converteix en tot un repte. Per això, hi ha un recurs infal·lible que sempre funciona: preguntar a algun veí "On puc anar a menjar bé i a bon preu?". Ara bé, en plena era digital, som menys donats a aquesta conversa i sembla que hem canviat de tàctica: traiem el mòbil i ho busquem a Google o en plataformes com Tripadvisor.

I si una persona és a Figueres i cerca a Tripadvisor "Quin és el millor restaurant per menjar a la ciutat?", quina resposta rep? Doncs, el restaurant Bon Profit Figueres. I és que, amb un 4,6 sobre 5 i 1.086 comentaris, aquest establiment s'ha consolidat com a millor restaurant de la capital altempordanesa. Tant els figuerencs com els visitants s'han quedat impressionats amb el menú i l'atenció d'aquest establiment. "Propietari increïblement amable, amb delicioses recomanacions de menjar casolà local! Vam menjar musclos amb un formatge Roquefort especial, patates fregides, calamars a la planxa i una preciosa ampolla de vi blanc ben fresc i refrescant. És en un carreró amagat, però encara conserva l'energia de la plaça", diu l'usuari norstow, de Punta de Mita, Mèxic.

Exterior del restaurant.

Exterior del restaurant. / Tripadvisor

"La cambrera va ser molt amable i els empleats eren simpàtics. El servei va ser bo i el menjar, espectacular. Sens dubte, ho recomano", escriu un altre usuari, FADİME A.

"Productes de primera qualitat a un preu just

Del restaurant, alguns usuraris també destaquen els "productes de primera qualitat a un preu just". "No et perdis el seu excel·lent foie gras casolà. Per recomanar sense dubtar-ho!", escriu l'usuari DonaldRob, d'Ajaccio, França.

Imatges de l'interior del restaurant publicades per usuaris de Tripadvisor.

Imatges de l'interior del restaurant publicades per usuaris de Tripadvisor. / Tripadvisor

Així mateix, també destaquen que el menjar és "molt bo, diferent del menjar internacional que trobes a les zones turístiques". "Tot era boníssim: la quiche de formatge és espectacular i la ració és abundant. L'atenció per part de la propietària va ser immillorable", escriu isabeldlr, de Bilbao.

"Molt ben situat, a prop del Museu Dalí. La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament el servei i els plats que ens van servir. Si torno al museu, hi repetirem", comenta l'usuària Carmen.

Notícies relacionades

Plats del restaurant en imatges publicades per usuaris de Tripadvisor.

Plats del restaurant en imatges publicades per usuaris de Tripadvisor. / Tripadvisor

Tanmateix, alguns comentaris són positius, però amb un punt crític. "Em van sorprendre les ressenyes i vam anar-hi a sopar. La senyora que ens va atendre va ser molt amable. S'hi sopa correctament, però no és res de l'altre món; això sí, és cert que el preu és econòmic. L'ensaladilla era bona i la sèpia també. La crema catalana era industrial, la mateixa que compres al supermercat", diu l'usuari Viajando, de Pamplona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
  5. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  6. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  7. El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
  8. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després

Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després

La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu

La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu

"Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís"

"Roses és i sempre serà el millor lloc del món: el meu racó del paradís"

Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: "La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament"

Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: "La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament"

El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol
Tracking Pixel Contents