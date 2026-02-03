Gastronomia
Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: "La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament"
"Propietari increïblement amable, amb delicioses recomanacions de menjar casolà local!", opina un usuari de la plataforma
Quan visitem un municipi que no coneixem, trobar un bon lloc on dinar o sopar sovint es converteix en tot un repte. Per això, hi ha un recurs infal·lible que sempre funciona: preguntar a algun veí "On puc anar a menjar bé i a bon preu?". Ara bé, en plena era digital, som menys donats a aquesta conversa i sembla que hem canviat de tàctica: traiem el mòbil i ho busquem a Google o en plataformes com Tripadvisor.
I si una persona és a Figueres i cerca a Tripadvisor "Quin és el millor restaurant per menjar a la ciutat?", quina resposta rep? Doncs, el restaurant Bon Profit Figueres. I és que, amb un 4,6 sobre 5 i 1.086 comentaris, aquest establiment s'ha consolidat com a millor restaurant de la capital altempordanesa. Tant els figuerencs com els visitants s'han quedat impressionats amb el menú i l'atenció d'aquest establiment. "Propietari increïblement amable, amb delicioses recomanacions de menjar casolà local! Vam menjar musclos amb un formatge Roquefort especial, patates fregides, calamars a la planxa i una preciosa ampolla de vi blanc ben fresc i refrescant. És en un carreró amagat, però encara conserva l'energia de la plaça", diu l'usuari norstow, de Punta de Mita, Mèxic.
"La cambrera va ser molt amable i els empleats eren simpàtics. El servei va ser bo i el menjar, espectacular. Sens dubte, ho recomano", escriu un altre usuari, FADİME A.
"Productes de primera qualitat a un preu just
Del restaurant, alguns usuraris també destaquen els "productes de primera qualitat a un preu just". "No et perdis el seu excel·lent foie gras casolà. Per recomanar sense dubtar-ho!", escriu l'usuari DonaldRob, d'Ajaccio, França.
Així mateix, també destaquen que el menjar és "molt bo, diferent del menjar internacional que trobes a les zones turístiques". "Tot era boníssim: la quiche de formatge és espectacular i la ració és abundant. L'atenció per part de la propietària va ser immillorable", escriu isabeldlr, de Bilbao.
"Molt ben situat, a prop del Museu Dalí. La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament el servei i els plats que ens van servir. Si torno al museu, hi repetirem", comenta l'usuària Carmen.
Tanmateix, alguns comentaris són positius, però amb un punt crític. "Em van sorprendre les ressenyes i vam anar-hi a sopar. La senyora que ens va atendre va ser molt amable. S'hi sopa correctament, però no és res de l'altre món; això sí, és cert que el preu és econòmic. L'ensaladilla era bona i la sèpia també. La crema catalana era industrial, la mateixa que compres al supermercat", diu l'usuari Viajando, de Pamplona.
