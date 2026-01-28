Gastronomia
Per què els ous presenten diferents tonalitats de color?
Un estudi publicat a Nature revela que depèn de diferents factors
Ricardo Castelló
Luis Enrique ja va comentar que l’ou és un dels aliments més complets que existeixen. La seva dieta es va fer famosa durant el Mundial de Qatar 2022, quan va revelar en un directe de Twitch que tenia el costum de sopar sis ous (tres de bullits i tres de fregits), acompanyats de verdures.
El tècnic del PSG anava ben encaminat, ja que l’ou és considerat un aliment molt nutritiu, ric en proteïnes d’alta qualitat, vitamines i antioxidants com la luteïna i la zeaxantina. No obstant això, de vegades els ous presenten diferents tonalitats, que van des del blanc pur fins al marró i el blau intens.
Durant diverses dècades, els biòlegs van especular sobre les diferents raons per les quals els ous presenten colors diversos. Finalment, un equip d’investigadors de renom va aconseguir desentranyar l’enigma en un estudi publicat a la prestigiosa revista científica Nature.
Dos factors
L’estudi va exposar que el color dels ous està relacionat amb dos factors principals: els genètics i els ambientals. La pigmentació es deu a la deposició de diferents compostos químics a la closca durant la seva formació.
En el cas de les aus que ponen ous blancs, com les gallines, aquestes no presenten pigmentació a la closca. En canvi, aus com els ànecs i les oques, que ponen ous marrons o foscos, produeixen un pigment anomenat protoporfirina IX, que s’adhereix a la closca i li dona el seu color característic.
Altres aus presenten una variant genètica que produeix un pigment diferent, conegut com a biliverdina, responsable de les tonalitats blavoses o verdoses.
Els ous de color també són posats per aus com els pit-roigs i els merles. A més, el color de l’ou pot veure’s influenciat per l’entorn en què es desenvolupa l’au.
Finalment, el color de la closca no modifica el seu valor nutricional, ja que aquest depèn principalment de l’alimentació i del sistema de cria de la gallina.
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
- Aniol Blavi: "El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop"
- El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat