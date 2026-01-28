Gastronomia
El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: "Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes"
Roger Bettosini va començar amb un local a Barcelona i, després de l'èxit inicial, el negoci s'ha expandit a Madrid i València
Ricardo Castelló
Roger Bettosini va trobar la clau de l’èxit amb només 21 anys. Va fundar 99Cheesecake, una cadena de pastisseries que s’ha fet viral a les xarxes socials per oferir porcions de pastís de formatge per 0,99 euros. El jove empresari va començar amb un local a Barcelona i, després de l’èxit inicial, el negoci s’ha expandit a Madrid i València.
Una de les claus de la seva fama és el preu, però també la qualitat dels seus cheesecakes: molt cremosos, suaus i amb un sabor intens. A més, cada porció es pot personalitzar amb toppings, fet que n’augmenta l’atractiu. Entre els sabors destaquen xocolata blanca, Lotus Biscoff i una “premium del mes” que canvia constantment.
Fa uns dies, Bettosini va participar en el pòdcast Talent per explicar, entre altres qüestions, quant factura 99Cheesecake al mes.
L’empresari va revelar que “mensualment facturem entre 30.000 i 50.000 euros”, una xifra que permet tenir dos o tres treballadors per local. Segons ell, és clau que cada lloc de feina estigui cobert per perfils diferents.
També va explicar que l’èxit del negoci rau en l’organització del personal i en el model de negoci: “Prioritzem les hores treballades per sobre dels torns partits. Apostem per jornades més curtes i més personal, en lloc de poques persones treballant moltes hores. Per aconseguir recurrència, l’única opció era un model takeaway, no pas un model amb cadires”.
La diferència és que el model amb taules implica costos estructurals més elevats, sobretot pel personal de sala, mentre que el takeaway no. A més, la rotació de clients és molt més baixa amb taules i molt més alta en el model per emportar.
Finalment, Bettosini té clar que “amb els preus actuals és completament impossible assumir un model amb taules”.
