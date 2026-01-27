Calçots, brasa i territori: així viuen la temporada dos restaurants de l’Alt Empordà
La cuina de temporada i el producte local marquen els menús de calçotada dels restaurants de l’Alt Empordà
Fer una calçotada a l’Alt Empordà és molt més que un àpat: és una experiència gastronòmica arrelada al territori, al paisatge i a la cuina de temporada. Amb l’arribada dels mesos d’hivern i principis de primavera, els restaurants de l’Alt Empordà es converteixen en el millor escenari per gaudir dels calçots a la brasa, acompanyats de salsa romesco, carns a la llenya i productes de proximitat. El clima suau, els espais oberts i l’oferta gastronòmica de qualitat fan de la comarca un destí ideal per viure una calçotada tradicional amb família o amics.
En aquest article, dos establiments del territori comparteixen les seves propostes de menú de calçotada, adaptades a cada estil de cuina però amb un denominador comú: el respecte pel producte local i la voluntat d’oferir una experiència autèntica. Descobrir on fer calçotades a l’Alt Empordà és també una manera de conèixer la riquesa culinària de la comarca i de posar en valor una tradició que any rere any continua sent un dels grans reclams gastronòmics de la temporada.
Mesón del Conde a Sant Martí d'Empúries
Fa més de 60 anys que el Mesón del Conde ofereix el bo i millor de la cuina catalana des de Sant Martí d'Empúries. El restaurant procura que els seus productes siguin de proximitat i de temporada. Un exemple en són els calçots, de collita pròpia. Gràcies a l'origen tarragoní de la família, van portar els calçots a l'Empordà, així que és un dels llocs de referència de la comarca on fer una bona calçotada durant els mesos d'hivern.
El seu menú es compon d'un primer plat de calçots amb salsa salvitxada, torrada amb tomàquet, alls i pitet (calçots il·limitats si tota la taula fa el menú). De segon plat, podeu triar entre graellada de carn amb patata al caliu, mongetes i allioli; suquet de peix del dia estil Costa Brava; filet de vedella a la brasa, o botifarra de Vallfogona. De postres, crema catalana, amb aigua, vi i cafè inclosos.
Podeu fer la reserva del vostre menú de calçotada a la seva web: www.mesondelconde.com. Com a agraïment als clients de sempre i com a benvinguda als nous, volen obsequiar-vos amb un 10% de descompte en la vostra propera calçotada: amb aquesta promoció, el preu és de 40 euros per persona. Oferta disponible a la seva web.
Restaurant Bon Punt a Sant Pere Pescador
El restaurant Bon Punt de Sant Pere Pescador sempre ofereix productes de temporada i de proximitat a la seva carta. Ara que arriba l’època del calçot, els podreu trobar tant en el menú diari, que inclou primer, segon, postres, aigua i vi per 18 euros (si es trien calçots, el menú té un suplement de 3 euros), com en el menú de cap de setmana, de 27 euros. Els calçots són de proximitat, del municipi de Fortià, i estan cuits de manera tradicional, a la flama. La salsa romesco és casolana. Des del restaurant expliquen que es tracta d’un calçot més dolç perquè creix en zones més aspres. De la seva cuina en destaquen la carn a la brasa, els cargols i les carxofes, ara que també n’és temporada, així com els plats de peix de la badia de Roses. Per a més informació, podeu trucar al 972 520 044 o visitar la seva web www.bonpunt.com. Us esperen al Carrer del Carme, 8 de Sant Pere Pescador.
