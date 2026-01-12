Gastronomia
Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
Els establiments combinen la tecnologia amb els productes de proximitat
Patricia López Avilés
Menjar és un dels grans plaers de la vida, una experiència que va més enllà de la nutrició, ja que implica emocions, records, companyia i cultura, un fet que activa neurotransmissors com la dopamina i la serotonina, que generen satisfacció i benestar.
A més, la cuina mediterrània és una de les millors del món. La seva importància és tal que la Unesco la va inscriure l’any 2013 a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
La llista seleccionada
Segons l’organització, la dieta mediterrània “exerceix un paper essencial com a factor de cohesió social en els espais culturals, festes i celebracions, en agrupar persones de totes les edats, condicions i classes socials”.
Catalunya ofereix una gran varietat de restaurants on gaudir d’aquesta gastronomia, i alguns d’ells han revalidat la seva Estrella Michelin aquest 2026. Aquesta és una llista d’alguns, ordenats del més econòmic al més car:
1 | Villa Retiro (Baix Ebre)
Situat al carrer Camí dels Molins, 2, Xerta (Tarragona), Villa Retiro ofereix un viatge màgic als sabors de la comarca: proposa una cuina tradicional, creativa i de mercat que replanteja els sabors habituals de les Terres de l’Ebre.
Entre els plats més destacats s’hi poden trobar arrossos del Delta, aviram de corral, peixos de riu, crustacis, algues i productes d’horta de proximitat.
El restaurant va ser guardonat amb una Estrella Michelin l’any 2009 i, any rere any, revalida aquesta distinció. A més, compta amb 2 Sols de la Guia Repsol i està considerat el millor restaurant de les comarques tarragonines (Guia Gourmand).
Villa Retiro ofereix tres menús gastronòmics diferents: el menú "Clàssic", amb un cost de 72 euros per persona; el menú "Homenatge", a 125 euros; i el menú "Més que un homenatge", a 155 euros.
2 | Kamikaze, l’Eixample (Barcelona)
La cuina asiàtica també va guanyant popularitat any rere any al nostre territori, però quina millor opció que fusionar-la amb la nostra cultura?
Aquesta va ser precisament la idea que va tenir el xef Enric Buendía al seu restaurant Kamikaze, guanyador d’una estrella de la Guia Michelin 2026 a l’última gala celebrada a Màlaga.
Situat al carrer Rosselló, 197, a l’Eixample de Barcelona, ofereix un menú degustació a 85 euros per persona, que aquesta temporada de tardor-hivern inclou algunes originalitats, com ara verat amb pruna umeboshi, gamba pandang o bolet peking.
3 | Malena, Gimenells (Lleida)
El següent de la llista es troba a Lleida, concretament al carrer Roques Blanques del poble de Gimenells, a la comarca del Segrià. Es tracta del restaurant Malena, un local de cuina saborosa i creativa, molt arrelada al territori des del 1991.
La seva proposta neix de l’entorn immediat: horta pròpia, fruita de temporada, productes del camp i una relació directa amb pagesos i ramaders propers.
Els xefs al capdavant, Xixo Castaño i Llum Oliva, defensen una gastronomia moderna alhora que tradicional, que combina fruita de temporada i productes de proximitat; i on les verdures, les carns i els peixos passen pel foc amb la màxima precisió.
Malena ofereix un menú de pissarra amb una degustació d’11 aperitius, segons i postres per 90,75 euros per persona i el menú "Q", amb una degustació de 29 elaboracions a 129,25 euros.
4 | Les Magnòlies, Arbúcies (Girona)
En ple parc natural del Montseny, a la comarca de la Selva, a Girona, s’alça Les Magnòlies, un restaurant que ha sabut actualitzar molt bé les seves instal·lacions en estètica i confort i que deu el seu nom als tres magnolis centenaris que envolten l’edifici.
L’establiment, situat al passeig Mossèn Anton Serres, 7, ofereix una cuina moderna i tècnica que no perd de vista els valors tradicionals, per això treballa molt amb producte local i d’origen ecològic.
El parc natural que l’envolta dona nom als seus dos menús degustació: "Un passeig pel Montseny", a 94 euros per persona, amb plats com el rabo de toro, el conill en escabetx o el peix del dia; i "Un viatge pel Montseny", que inclou més varietat de plats a un preu de 118 euros.
5 | MAE Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)
També a Barcelona, concretament al carrer de Sant Elies, 22, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, s’hi troba MAE Barcelona, un dels restaurants més selectes de la ciutat.
L’establiment uneix les cultures dels tres xefs Mariella Rodriguez (Costa Rica), Diego Mondragón (Colòmbia) i Germán Espinosa (Barcelona) per oferir una proposta gastronòmica inspirada en la tradició i la fusió culinària.
El local ofereix el menú "MAE" per 95 euros i el menú "Gran MAE" a 130 euros, per gaudir així de la fusió de les tres cultures a la seva oferta.
Altres restaurants que freguen o superen els 100 euros són Voramar (Alt Empordà), Els Casals (Berguedà) o Caelis a Ciutat Vella (Barcelona), que també ofereix un menú degustació vegetarià.
