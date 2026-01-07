Cafè
Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
Moltes persones prenen una tassa tot just despertar-se. Ara bé: és bona idea fer-ho?
El cafè és un element imprescindible en el dia a dia de molta gent. Prendre’n abans o durant la jornada laboral s’ha consolidat com un costum gairebé intocable per a aquells que busquen l’efecte estimulant de la cafeïna.
Malgrat això, prendre la primera tassa del dia tot just despertar-se, quan els nivells de cortisol són al màxim, és un error freqüent entre els amants del cafè.
Nivells de cortisol
La raó per la qual prendre cafè poc després de despertar-se no és l’opció més recomanable per a l’organisme rau en els nivells de cortisol. Tot just mitja hora després d’obrir els ulls, aquesta hormona que ens manté desperts i en estat d’alerta es troba al seu pic màxim.
Per això, augmentar aquesta quantitat per mitjà de la ingesta d’una dosi innecessària de cafè només mantindrà aquests nivells durant un període més llarg i, conseqüentment, perjudicarà la salut.
Per tant, retardar el consum de cafè un parell d’hores, quan els nivells de cortisol ja s’han reduït, no només resultarà més útil i eficient, sinó que es convertirà en un hàbit més saludable.
Aquest procés funcionarà de la mateixa manera després de prendre aquesta primera tassa, que augmentarà els nivells de cortisol de nou i, per tant, s’haurà de deixar una altra estona de marge abans de tornar a prendre cafeïna perquè tingui un efecte que vagi més enllà del placebo.
Amb tot, es pot destacar que, com passa amb altres substàncies, la tolerància a la cafeïna pot variar completament d’una persona a l’altra; per això és important conèixer els efectes estimulants d’aquesta beguda sobre el mateix organisme per poder adaptar l’horari.
