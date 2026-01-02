El millor tortell de Reis d’Espanya costa tan sols 9 euros, segons un estudi de l’OCU
L'Organització de Consumidors i Usuaris assegura que la recepta conté nata real i el brioix està fet amb mantega
Alejandra Carreño
El millor tortell de Reis de supermercat de tot Espanya es ven a Astúries, va farcit de nata i costa tan sols 9 euros. Així ho assegura l’Organització de Consumidors i Usuaris, l’OCU, després de dur a terme un estudi en què un grup d’experts va comparar els tortells de dotze supermercats diferents: Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl i Mercadona.
I el guanyador va ser… l’Extra Tortell farcit de nata 100% de Carrefour. Segons l’OCU, efectivament la seva recepta conté nata real i el brioix està fet amb mantega. Això és important, ja que de l’anàlisi se’n desprèn que “només un terç dels tortells utilitza ingredients nobles com la nata real i la mantega”.
El tortell campió té un pes de 750 grams i un preu de 9,49 euros per envàs. Aquest dolç va aconseguir la màxima puntuació dels experts en etiquetatge, qualitat del farcit i tast. L’anàlisi feta per l’OCU també va incloure aspectes nutricionals, la qualitat del greix del brioix, la qualitat dels sucres, els additius i el grau de processament.
El segon millor
En segon lloc, va quedar El Corte Inglés. El seu tortell destaca “per la bona qualitat del farcit, 100% nata, i del brioix, elaborat amb mantega”. És un tortell més gran que el de Carrefour, de 850 grams, però més car: 17,75 euros.
I el tercer
En tercera posició se situa el tortell de Lidl. “Bona qualitat i molt bon preu”, resumeix l’OCU. I és que el seu preu és el mateix que el de Carrefour: 9,49 euros per un dolç de 750 grams.
Què cal buscar
Segons l’OCU, el que hem de mirar a l’hora de comprar un tortell és, d’una banda, que tingui greixos de qualitat. “Set dels dotze tortells ja utilitzen nata 100%. D’altres encara barregen amb olis de coco o de palma en lloc de mantega”, adverteix.
D’altra banda, cal parar molta atenció als sucres i als additius. En aquest sentit, diuen els experts, “es prefereix el sucre al xarop industrial. Compte amb els additius: s’han detectat fins a 19 tipus en un sol tortell”. I també cal mirar molt bé la decoració i la cocció. “Fruita confitada real i una cocció precisa que mantingui la humitat sense generar substàncies tòxiques com l’acrilamida”, assenyalen.
