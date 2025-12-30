Gastronomia
Jordi Roca expandeix per Nadal el seu univers dolç
Casa Caco i Rocambolesc presenten una àmplia oferta d'elaboracions artesanals pensades específicament per a aquestes festes
Torrons de gustos diversos, bombons, figures de xocolata, panettones, galetes, cremes per untar i un particular calendari d'advent musical formen l'àmplia oferta que ha dissenyat Jordi Roca aquest Nadal per a Rocambolesc i Casa Cacao, els dos espais dolços que gestionen el xef de postres del Celler de Can Roca i Alejandra Rivas.
Els panettones són una de les elaboracions més emblemàtiques de Rocambolesc i Casa Cacao quan arriba el Nadal, i aquest any són fruit d'una "recepta millorada" que en tot cas manté les "llargues fermentacions i matèries primeres seleccionades". N'hi ha dues versions, el tradicional (amb fruites confitades) i el de cacau i xocolata (amb xocolata de Casa Cacao, gianduja i orellanes), i es presenten en dues mides, d'un i de mig quilo. I per acompanyar-los, a Casa Cacao preparen cremes per untar de festucs, de caramel i de cacau.
L'altra gran aposta nadalenca de Jordi Roca són els torrons. Els de Rocambolesc s'inspiren en postres emblemàtiques del Celler de Can Roca i combinen tradició i avantguarda. La novetat d'aquest any és el Torró Croma Taronja, de praliné i caramel de taronja amb praliné de carrot cake i nou pacana (creat a partir de les postres Cromatisme Taronja); i repeteixen els de Gingebre (praliné cruixent, galeta i gingebre confitat), Làctic (praliné de nata amb cruixent de dolç de llet i caramel de guaiaba); Anarkia (ganache de cacau, caramel efervescent i avellana) i Poma de Fira (praliné d’ametlla amb caramel de poma).
També hi ha torrons a Casa Cacao, en aquest cas amb més protagonista per a la xocolata: Xocolata amb llet XXL (xocolata amb llet, avellanes i cereal cruixent), Xocolata negra XXL (xocolata negra, avellanes, cereal cruixent i grué de cacau), Xocolata (xocolata negra amb praliné de cacau i grué caramel·litzat) i Xocolata i Nou Pacana (xocolata amb llet, nou pacana i nibs de cacau.
Casa Cacao proposa altres creacions amb la xocolata com a protagonista, com ara la Caseta de Nadal amb carambines (una capseta que es pot penjar a l'arbre i que reprodueix l’edifici on hi ha Casa Cacao, amb carambines de xocolata negra i cafè o de xocolata blanca amb nabius i gerds a dins); esferes de xocolata amb forma de bola d'arbre de Nadal i farcides de gianduja d’ametlla o de xocolata negra; i arbres de Nadal elaborats amb xocolata negra i trossets de nou pacana o amb xocolata amb llet i ametlla trossejada.
També hi ha bombons i un espectacular Arbre de Cacau, un assortiment de productes de Casa Cacao que es presenten en un arbre amb diferents nivells, en cadascun dels quals hi ha una elaboració diferent, com ara bombons, fruites confitades, roques i carambines...
La col·lecció nadalenca 2025 de Casa Cacao és, segons els seus responsables, "un homenatge al cacau i a la seva diversitat, una mostra del compromís amb la qualitat, l’elegància i l’artesania que defineix la filosofia del projecte impulsat per Jordi Roca i El Celler de Can Roca". Un projecte basat en la xocolata "bean to bar" (de la fava a la teula) que "és el resultat d’un control total en cada etapa del procés, des de la selecció dels grans de cacau fins a la creació de la tauleta final. Treballar directament amb el cacau permet explorar un univers creatiu que respecta la identitat de cada gra i el seu origen. Cada varietat amaga un món de matisos i aromes que neixen del profund respecte per la terra i el treball dels productors".
La proposta de Jordi Roca per a aquestes festes a través de Rocambolesc inclou també galetes de gingebre, un homenatge al caganer (torró de pipes de gira-sol amb caramel de yuzu), una rajola de xocolata amb decoració nadalenca, Nut Crackers (embolcalls festius que contenen una selecció de bombons artesans) i el calendari d'advent Celestial Notes, una mena de capsa de música que ofereix diàriament petites creacions artesanals dolces (mini tauletes de xocolata, bombons, caramels...).
"Cada campanya de Nadal és el resultat de mesos de treball d’I+D, amb l’objectiu de reinterpretar els dolços tradicionals i oferir una col·lecció fidel a l’esperit creatiu i juganer de Jordi Roca", asseguraven en un comunicat difós fa alguns dies els responsables de Rocambolesc i Casa Cacao.
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: "Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents"
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- «Ens falta reconeixement dels valors de la ciutat de Figueres per part dels figuerencs»