Tanca el restaurant de Manchestar de Pep Guardiola i del cuiner de l'Empordà Paco Pérez

El reconegut xef del restaurant Miramar de Llançà estava al capdavant dels fogons del Tast Català

Pep Guardiola al costat de Paco Pérez i altres dirigents al restaurant Tast Català.

Pep Guardiola al costat de Paco Pérez i altres dirigents al restaurant Tast Català. / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona

Després de set anys obert al centre de Manchester, Tast Català, el restaurant de Pep Guardiola, va tancar les portes definitivament aquest dissabte. A càrrec dels fogons hi havia Paco Pérez, xef empordanès que acumula cinc Estrelles Michelin entre els diversos establiments que dirigeix, un dels quals és el restaurant Miramar de Llançà.

L’entrenador català va arribar a la ciutat anglesa per entrenar el Manchester City el 2016 i, des d’aleshores, ha guanyat 18 títols amb l’equip anglès: sis Premier League, quatre Copes de la Lliga, tres Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa d’Europa i un Mundial de Clubs.

Tast Català

Pep Guardiola va inaugurar Tast Català el juny del 2018, dos anys després de la seva arribada a la ciutat, amb la finalitat de portar la gastronomia catalana fins al Regne Unit.

Ubicat a King Street, un dels carrers del centre de la ciutat anglesa, Tast Català ha ofert durant aquests anys plats tradicionals que representen la identitat i la cultura de Catalunya.

Motius del tancament

El compte oficial del mateix restaurant ha compartit un comunicat a les xarxes socials on expliquen els motius que han fet que tanqui el negoci.

"Com molts altres, al sector de l’hostaleria ens hem enfrontat a condicions comercials excepcionalment difícils i a un augment de costos", argumenten a la publicació d’Instagram.

A més, l’equip de Tast Català també ha volgut agrair el suport durant aquests set anys i mig als seus clients, proveïdors i socis. 

"Gràcies per triar sopar amb nosaltres, celebrar amb nosaltres i donar-nos suport. La vostra confiança en Tast ens ha mantingut a la superfície durant set anys i ha sigut un privilegi obrir-vos les portes del nostre restaurant", comentaven, donant les gràcies als seus clients.

