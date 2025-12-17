Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El restaurant a una hora i mitja de l'Empordà que servirà una tona de tòfona a l'any

Destaquen els ous mimosa ecològics amb tòfona i la sopa de full amb tòfona i foie gras, entre altres

Dos cambrers de Les Grands Buffets, amb les tòfones.

Dos cambrers de Les Grands Buffets, amb les tòfones. / Les Grands Buffets

Ferran Imedio | David Céspedes

Les Grands Buffets de Narbona ha afegit a la seva oferta pantagruèlica una selecció de plats elaborats amb tòfona. Entre les especialitats destaquen els ous mimosa ecològics amb tòfona, la sopa de full amb tòfona i foie gras, l’oreiller de la Belle Aurore amb tòfona, la vieira Saint-Jacques a la nantaise amb tòfona, el tournedó de filet de vedella Rossini amb foie gras i tòfona, i el filet de vedella amb salsa Périgueux i tòfona, entre d’altres.

L'assortiment de formatges, el més gran del món (més d’un centenar de varietats), incorpora també el Brillat-Savarin trufat i el Brie de Meaux trufat. Les previsions del restaurant, situat a Narbona, són que servirà una tona de tòfona el 2026.

La tòfona s'ha incorporat recentment a la carta gastronòmica.

La tòfona s'ha incorporat recentment a la carta gastronòmica. / DdG

Mig milió de comensals

Cada any els bufets, situats únicament a una hora i mitja de l'Empordà, reben la visita de quasi mig milió de comensals. Molts d'ells provenen de l'Estat i de Catalunya. Anualment, uns 75.000 comensals viatgen des d'Espanya, el 75% dels quals són de Catalunya. De cara a aquesta temporada de Nadal, es calcula que uns 5.000 catalans visitaran el bufet. Segons expliquen des del restaurant, Catalunya s'ha consolidat com a un referent i la seva proximitat amb la comarca ha contribuït al creixement de visitants.

Una àmplia varietat de postres i productes dolços.

Una àmplia varietat de postres i productes dolços. / DdG

A partir de la col·laboració amb Renfe AVE França, els empordanesos poden arribar a Les Grands Buffets de manera tan fàcil com assaborir la seva àmplia oferta de plats. El destí es troba únicament a una hora i mitja. Els trens d'alta velocitat connecten diàriament Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres amb Narbona, cosa que permet fins i tot fer una escapada gastronòmica d'anada i tornada al mateix dia. A Les Grands Buffets es poden degustar més de 300 referències, 45 plats elaborats al moment, 96 varietats de postres, més de 111 formatges diferents -tot un rècord Guinness- i més de 150 receptes dedicades al gran mestre de la cuina francesa tradicional, Auguste Escoffier. Pel que fa a la beguda, s'ofereix una carta de vins d'alta gastronomia amb una selecció de més de 170 referències dels millors vins procedents de la Borgonya o Burdeos, i també de la regió de l'Occitania.

