Fes les millors postres nadalenques per aquestes festes: Quatre receptes fàcils i ràpides
La millor manera de concloure els àpats de Nadal i acompanyat la sobretaula
Judit Bertran
Una de les parts més esperades dels àpats de Nadal són les postres que allarguen la sobretaula. Torrons, polvorons i pastissos esdevenen els protagonistes mentre es comparteixen rialles i records en família.
Si aquest any vols sorprendre amb un menú més original i fugir de les propostes de sempre, et proposem quatre receptes de postres ben nadalenques amb les quals encertaràs de ple. I el millor és que són fàcils de preparar, no requereixen gaire temps i les podràs fer sense cap complicació.
Flam d'almívar de llet
Ingredients per a 6 persones:
- 200 g d'almívar de llet
- 1/2 l de llet sencera, 4 ous
- 100 g de sucre.
Per al caramel necessitaràs:
- 150 g de sucre
- 50 ml d'aigua
Per al chantilly necessitaràs:
- 200 g de nata per a muntar
- 50 g de sucre.
Elaboració:
Chantilly: Muntar la nata amb el sucre. Reservar-lo en fred.
Caramel: Bullir l'aigua amb el sucre fins que es faci caramel. Abocar-lo a l'interior del motlle del flam i estendre'l pel fons.
Flam: Escalfar la llet amb l'almívar de llet uns minuts fins que es desfaci l'almívar de llet i remou per a evitar que s'enganxi. Quan l'almívar de llet estigui ben dissolt, abocar la llet a poc a poc sobre els ous, removent bé. Deixar reposar i emplenar el motlle. Ficar-lo en el forn a 170 °C durant una hora aproximadament, fins que en punxar amb una agulla surti neta. Deixar-ho refredar i treure del motlle passant un ganivet per les vores per a enlairar-lo de les parets.
Tasseta de xocolata amb mandarina
Ingredients per a 6 persones:
Per a la crema de xocolata:
- 250 g de xocolata fondant
- 3 dl de nata líquida
- 50 g de mantega, 2 mandarines.
Per al 'crumble' de xocolata:
- 80 g d'ametlla molta
- 80 g de sucre
- 80 g de mantega en trossos
- 20 g de cacau en pols.
Elaboració:
Crema de xocolata: Fondre la xocolata trossejada en el microones. Escalfar la nata sense que arribi a bullir i després incorpora-la a la xocolata fosa i barrejar-lo suaument. Afegeix la mantega trossejada i continua barrejant amb cura.
'Crumble' de xocolata: Abocar els ingredients en un bol i mescla amb la mà fins a formar una espècie de molla. Refredar-ho i col·locar-ho en una safata de forn. Enfornar a 160 °C durant 15 minuts aproximadament. I, una vegada llest, deixar-ho refredar en la nevera.
Repartir per sobre de la crema de xocolata els grillons de mandarina i empolvorar el 'crumble' de xocolata.
Compota de fruites
Ingredients per a 6 persones:
- 2 pomes golden
- 100 g de prunes seques sense pinyol
- 100 g d'orellanes d'albercoc
- 100 g de dàtils sense pinyol
- 100 g de nous,
- 50 g de panses,
- 1 dl i 1/2 de Pedro Ximénez
- 150 g de sucre
- 2 pals de canyella
- 4 estrelles d'anís,
- L'escorça de mitja llimona.
Elaboració:
Escalfar el vi amb el sucre fins que comenci a fer bombolles.
Afegir les pomes pelades i tallades en daus. Quan es comencin a fer, anar incorporant la resta d'ingredients. Posar tot a coure a foc molt lent durant 1 hora fins que l'almívar s'espesseixi.
Retirar l'escorça de la llimona, la canyella i l'anís. Deixar-lo refredar i servir-lo amb nata líquida, iogurt grec sense sucre, quallada o formatge fresc batut.
Panna cotta de torró
Ingredients per a 6 persones:
- 4 dl de nata per a muntar
- 120 g de torró
- 50 ml de llet
- 40 g de sucre
- 3 fulles de gelatina.
Per a la salsa de caramel salat:
- 115 g de sucre bru
- 115 g de mantega
- 140 g de nata.
Elaboració:
Salsa de caramel: Posar el sucre en una paella i sense tocar, esperar que es faci caramel. Abocar amb molta cura la nata calenta i remoure bé fins que estigui integrada. Anar afegint la mantega en tacs mentre es va removent tot. Després, deixar refredar a temperatura ambient i afegir una cullerada generosa de sal.
Panna cotta: Hidratar, en aigua freda, la gelatina uns 5 minuts i, mentrestant, anar triturant la resta d'ingredients. Escalfar removent sense parar fins que comenci a bullir. Després, afegir les fulles de gelatina escorregudes. Remoure bé i repartir en flameres engreixades amb mantega. I deixar quallar d'un dia per a un altre a la nevera.
