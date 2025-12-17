Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fes les millors postres nadalenques per aquestes festes: Quatre receptes fàcils i ràpides

La millor manera de concloure els àpats de Nadal i acompanyat la sobretaula

Una de les postres més famoses: el flam.

Una de les postres més famoses: el flam. / Joan Pujol-Creus

Judit Bertran

Una de les parts més esperades dels àpats de Nadal són les postres que allarguen la sobretaula. Torrons, polvorons i pastissos esdevenen els protagonistes mentre es comparteixen rialles i records en família.

Si aquest any vols sorprendre amb un menú més original i fugir de les propostes de sempre, et proposem quatre receptes de postres ben nadalenques amb les quals encertaràs de ple. I el millor és que són fàcils de preparar, no requereixen gaire temps i les podràs fer sense cap complicació.

Flam d'almívar de llet

Ingredients per a 6 persones: 

  • 200 g d'almívar de llet
  • 1/2 l de llet sencera, 4 ous
  • 100 g de sucre.

Per al caramel necessitaràs:

  • 150 g de sucre
  • 50 ml d'aigua

Per al chantilly necessitaràs:

  • 200 g de nata per a muntar
  • 50 g de sucre.

Elaboració:

Chantilly: Muntar la nata amb el sucre. Reservar-lo en fred.

Caramel: Bullir l'aigua amb el sucre fins que es faci caramel. Abocar-lo a l'interior del motlle del flam i estendre'l pel fons.

Flam: Escalfar la llet amb l'almívar de llet uns minuts fins que es desfaci l'almívar de llet i remou per a evitar que s'enganxi. Quan l'almívar de llet estigui ben dissolt, abocar la llet a poc a poc sobre els ous, removent bé. Deixar reposar i emplenar el motlle. Ficar-lo en el forn a 170 °C durant una hora aproximadament, fins que en punxar amb una agulla surti neta. Deixar-ho refredar i treure del motlle passant un ganivet per les vores per a enlairar-lo de les parets.

Tasseta de xocolata amb mandarina

Ingredients per a 6 persones: 

Per a la crema de xocolata:

  • 250 g de xocolata fondant
  • 3 dl de nata líquida
  • 50 g de mantega, 2 mandarines.

Per al 'crumble' de xocolata:

  • 80 g d'ametlla molta
  • 80 g de sucre
  • 80 g de mantega en trossos
  • 20 g de cacau en pols.

Elaboració:

Crema de xocolata: Fondre la xocolata trossejada en el microones. Escalfar la nata sense que arribi a bullir i després incorpora-la a la xocolata fosa i barrejar-lo suaument. Afegeix la mantega trossejada i continua barrejant amb cura.

'Crumble' de xocolata: Abocar els ingredients en un bol i mescla amb la mà fins a formar una espècie de molla. Refredar-ho i col·locar-ho en una safata de forn. Enfornar a 160 °C durant 15 minuts aproximadament. I, una vegada llest, deixar-ho refredar en la nevera.

 Repartir per sobre de la crema de xocolata els grillons de mandarina i empolvorar el 'crumble' de xocolata.

Compota de fruites

Ingredients per a 6 persones: 

  • 2 pomes golden
  • 100 g de prunes seques sense pinyol
  • 100 g d'orellanes d'albercoc
  • 100 g de dàtils sense pinyol
  • 100 g de nous,
  • 50 g de panses,
  • 1 dl i 1/2 de Pedro Ximénez
  • 150 g de sucre
  • 2 pals de canyella
  • 4 estrelles d'anís,
  • L'escorça de mitja llimona.

Elaboració:

 Escalfar el vi amb el sucre fins que comenci a fer bombolles.

Afegir les pomes pelades i tallades en daus. Quan es comencin a fer, anar incorporant la resta d'ingredients. Posar tot a coure a foc molt lent durant 1 hora fins que l'almívar s'espesseixi.

 Retirar l'escorça de la llimona, la canyella i l'anís. Deixar-lo refredar i servir-lo amb nata líquida, iogurt grec sense sucre, quallada o formatge fresc batut.

Panna cotta de torró

Ingredients per a 6 persones: 

  • 4 dl de nata per a muntar
  • 120 g de torró
  • 50 ml de llet
  • 40 g de sucre
  • 3 fulles de gelatina.

Per a la salsa de caramel salat:

  • 115 g de sucre bru
  • 115 g de mantega
  • 140 g de nata.

Elaboració:

Salsa de caramel: Posar el sucre en una paella i sense tocar, esperar que es faci caramel. Abocar amb molta cura la nata calenta i remoure bé fins que estigui integrada. Anar afegint la mantega en tacs mentre es va removent tot. Després, deixar refredar a temperatura ambient i afegir una cullerada generosa de sal.

Panna cotta: Hidratar, en aigua freda, la gelatina uns 5 minuts i, mentrestant, anar triturant la resta d'ingredients. Escalfar removent sense parar fins que comenci a bullir. Després, afegir les fulles de gelatina escorregudes. Remoure bé i repartir en flameres engreixades amb mantega. I deixar quallar d'un dia per a un altre a la nevera.

