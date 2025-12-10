Figueres acollirà dissabte la presentació de l’oli nou de l’Empordà
La DOP Oli de l’Empordà donarà a conèixer el nou passaport d’oleoturisme que permetrà visitar trulls i aconseguir descomptes, amb una collita de 200.000 quilos que recupera la normalitat
La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Oli de l’Empordà presentarà l’oli nou el dissabte 13 de desembre a la plaça de l’Ajuntament de Figueres. L’acte, que se celebrarà de 10 a 14 h, permetrà tastar i adquirir l’oli de la nova collita directament dels productors de la denominació.
La iniciativa inclou l’estrena d’un pack especial de Nadal format per quatre olis verge extra elaborats a l’Empordà, que només es podrà adquirir durant les presentacions oficials de la collita. L’objectiu és posar en valor la qualitat i la singularitat dels olis empordanesos.
Durant la jornada també es donarà a conèixer el nou passaport DOP Oli de l’Empordà, una proposta d’oleoturisme que convida a visitar diversos trulls del territori. Els participants podran segellar el passaport a cada visita i optar a descomptes per compres. Els trulls adherits són Or de l’Albera (Agullana), ADN Argudell (Espolla) i Empordàlia (Pau), i el document tindrà una validesa de sis mesos des de la primera activació.
L’acte de Figueres incorporarà una degustació de bombons de xocolata amb sal i oli de l’Empordà, així com una actuació musical de jazz a càrrec del saxofonista Adrià Bauzó i el pianista Aleix Cansell. A més, la nova collita també es presentarà a Girona el 20 de desembre en un acte al Mercat del Lleó.
Segons la DOP, aquest any l’oli presenta una qualitat excel·lent gràcies a les bones condicions climàtiques i unes pluges moderades que han afavorit el desenvolupament de les oliveres. La collita ha estat de 200.000 quilos d’oli, una xifra que recupera la normalitat després d’anys marcats per la sequera, segons va explicar Simón Casanovas, president de la DOP Oli de l’Empordà.
L’oli de la DOP està elaborat a partir de varietats autòctones de la zona —argudell, curivell i llei de Cadaqués— i la tradicional arbequina, conreada des del segle XVIII. Actualment, unes 900 hectàrees de la comarca estan inscrites a la denominació.
