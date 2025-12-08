Joaquim Casademont: El soci a l’ombra a la cuina dels xefs estrellats del país
La fabricació de la primera cuina va arribar el 1986 per La Llar de Joan Viñas
Helena Viñas
El món de la gastronomia gironina (i també internacional) ha perdut un dels seus referents amb la mort, als 73 anys, de Joaquim Casademont Canalías, fundador i propietari de l'empresa de cuines Garcia&Casademont. El negoci, fundat el 1979 a Figueres, va ser pioner en el disseny i instal·lació de cuines dels principals restaurants d'estrella Michelin d'Espanya, com El Bulli, El Celler de Can Roca, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, Arzak i Berasategui, entre molt altres.
La història de Casademont, però, comença ben lluny dels fogons. L'olotí va treballar primer com a àrbitre de tercera divisió, concretament des de principis dels anys 70 al 1988. Durant aquella època, va ser el mentor de Miquel Noguer, actual president de la Diputació de Girona, com a àrbitre de futbol. «Vaig començar a arbitrar de molt jove, crec que en partit de futbol sala, i llavors va ser quan vaig conèixer Quim», explica Noguer. Casademont, «un àrbitre ja consolidat» en aquell moment, el va acollir a ell i un altre jove per ensenyar-los la professió d'àrbitre.
Uns anys d'aprenentatge que han deixat a Noguer «moltes anècdotes», com quan «vam anar a Andorra per arbitrar un partit amistós del Barça» i la policia «ens va registrar les motxilles a la frontera. Era l'època de Maradona», explica, entre riures.
L'amistat de Noguer i Casademont va traspassar l'àmbit laboral: «Ens vam casar amb dues setmanes de diferència, i vam fer el viatge de noces junts. Els nostres fills són gairebé de la mateixa edat». Noguer s'acomiada d'un amic que descriu com «molt recte, amb molt de criteri i saber fer», sobretot a la feina.
Preguntat per les raons que van conduir a Casademont a deixar la seva estimada professió d'àrbitre, que des de 1979 ja combinava amb la direcció de Garcia&Casademont, Noguer afirma que «va ser perquè ja tenia una edat». Tot i retirar-se, Casademont no es va desvincular del món del futbol, passant a formar part de la junta de la delegació del Col·legi d'Àrbitres a Girona.
El secret millor guardat
Dedicar-se a la seva segona gran passió, el disseny i fabricació de cuines, no va ser fàcil. Juntament amb el seu soci, Josep Garcia, van fundar l'empresa Garcia&Casademont dedicada a la venda, inicialment, de màquines de glaçons, de cafè i ampollers per a bars. Casademont ja explicava el 2007, en una entrevista, que els inicis del negoci havien estat marcats per les «dificultats econòmiques i intentar tirar endavant».
La fabricació de la primera cuina va arribar al 1986, encàrrec fet per La Llar de Castelló d'Empúries, de Joan Viñas, restaurant amb una estrella Michelin. La segona cuina la van instal·lar al Motel Empordà, el 1987. Des de llavors, «vam aprendre a fer cuines», convertint-se en pioners a Espanya en apostar per la tecnologia de la inducció.
Va ser això, el que va enamorar a la seva àmplia i variada cartera de clients? Garcia&Casademont va treballar per restaurants com El Bulli, El Celler de Can Roca o el Sant Pau de Carme Ruscalleda. Arreu de Catalunya i a l'estat, tenen presència a El Saüc, Àbac i a Lasarte, a negocis a València i el País Basc. Fins i tot van travessar les fronteres acceptant encàrrecs d'establiments a Noruega, Canadà i Estats Units.
L'èxit de l'empresa es va veure truncat el 2014, quan arran de la crisi l'empresa es va haver de presentar un concurs de creditors, comptabilitzant un deute de 2 milions d'euros amb bancs i proveïdors. Amb tot, Casademont va afirmar que l'empresa era viable i tenia encàrrecs lligats.
L'olotí s'acomiada d'aquest món sense revelar un dels seus secrets millors guardats: la particularitat de les cuines fabricades a Garcia&Casademont. «Intento fer el millor pel meu client. Intento escoltar molt», es va limitar a dir a l'entrevista de 2007.
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Girona torna a ser el termòmetre del país
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Alerta dels sindicats sanitaris: les urgències hospitalàries estan ja molt tensionades per la grip i només és el principi
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres