De les llotges del Cap de Creus al Mercat del Lleó a Girona
L’Organització de Productors Pesquers Cap de Creus i Inspira Gastronomia preparen un esdeveniment de cuina en directe amb tast de la mà del Patró Major de la Confraria de Pescadors de Roses Antoni Abad i del xef Tomàs Brull
Gemma Pujolràs
Tot i el fred imperant dels darrers dies, molts gironins aprofiten per passejar pel Mercat del Lleó i omplir les neveres de productes frescos i de proximitat, d’una qualitat assegurada. Els visitants fan el seu recorregut metòdic per les diferents parades i alimenten el vincle amistós amb els productors, que de lluny es nota que tenen un tracte proper amb els clients.
Aquest dissabte al matí, el primer pis del Mercat amb vista a les casetes ha estat l’escenari d’un showcooking de cuina marinera amb tast, organitzat per Inspira Gastronomia i l’Organització de Productors Pesquers (OPP) Cap de Creus. Els protagonistes de la jornada han estat Antoni Abad, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Roses i president tant de la Federació Nacional Catalana com de la Territorial de Confraries de Girona; i Tomàs Brull, xef privat de La Cala Navega Palamós.
L’esdeveniment ha posat en valor el peix de proximitat des de l’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus, una iniciativa història que uneix, per primera vegada, els pescadors de Roses, el Port de la Selva, Llançà i Cadaqués sota un mateix projecte. Amb l’objectiu de millorar la comercialització del peix local, aquesta aliança vol reafirmar que quan el sector està unit, pot guanyar més força i presència. Amb 150 socis implicats, la nova OPP Cap de Creus aposta per la sostenibilitat, la innovació i la promoció del peix local.
“Avui el xef ens demostrarà que el nostre peix és diferent”. Així ha arrencat el discurs el Patró Major Antoni Abad. I ha continuat: “Segur que aquí al Mercat hi ha peixos de molts tipus, però com el nostre, cap”. Abad ha defensat davant dels presents que el peix del Cap de Creus és "únic" perquè “està pescat avui, subhastat avui, i probablement el soparem avui; i això no hi ha gaire gent que ho pugui dir”. La nova OPP, integrada per quaranta embarcacions dels diferents ports, combina les modalitats d’arrossegament i arts menors amb una jornada laboral d’unes onze hores en les quals es pesca durant sis o set, a diferència, ha explicat Abad, de les grans embarcacions i factories que treballen 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
Amb la creació de l’OPP Cap de Creus, els productors pretenen ser “una de les llotges més atractives del Mediterrani”, ha exposat el patró major, per afegir: “El que no agafa Llançà, ho té Roses o Cadaqués. I al revés. A Llançà s’està treballant molt bé l’escamarlà; Cadaqués té molt déntol, que és més artesanal”. Conscients del valor del seu producte, l’OPP ha engegat el projecte Glup Glup delivery, un servei que porta el peix fresc a domicili per arribar directament al consumidor final.
De la llotja al mercat
Aquest dissabte al matí, el xef privat Tomàs Brull ha presentat al Mercat del Lleó tres elaboracions a partir de “receptes tradicionals” però cuinades “d’una manera diferent”. El taller ha iniciat amb la mostra de peixos “que tenim a casa nostra”, com el roger, la molla, la canana o el lluç. Tot seguit, ha posat mans a l’obra i ha començat a manipular el peix.
Primerament, el xef ha preparat el roger per fer una esqueixada: l’ha netejat, li ha tret la pell, l’ha filetejat i l’ha marinat amb vinagre. L’ha seguit la manipulació de la molla, aquesta “molt petita” però idònia per fer el marinat amb ceba al cop de puny, oliva negre, pebrot escalivat i pa d’all.
La segona recepta ha estat uns bunyols de molla i maire amb all i oli suau. “Aquí hem pres la idea del bacallà, però elaborat amb molla, que té una bona consistència de carn”, ha explicat Brull, per afegir: “Aconseguim uns bunyols similars als de bacallà, però amb peix d’aquí”. La maire, per la seva part, “és un peix molt bo que es marina molt bé amb mariscs, per exemple, perquè s’alimenta de la gamba”.
Finalment, Brull ha cuinat un arròs de canana i daus de lluç, una elaboració que ha començat a l’inici del taller i ha acabat una vegada ha presentat totes les receptes, a causa del temps que requereix la seva preparació. La canana, ha explicat el xef, serveix per substituir al calamar, ja que té “un preu més baix” i “el doble de sabor” per fer l’arròs.
