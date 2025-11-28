Gastronomia
La sidra empordanesa Mooma rep cinc premis en el concurs internacional Sagardo Forum
La marca gironina és distingida amb dues medalles d’or, dues més de plata i una de bronze en el certamen celebrat al País Basc, amb presència de més de 200 sidres de diversos països
L’empordanesa Mooma, la primera empresa catalana en produir sidra, ha estat guardonada amb cinc premis en el concurs de renom internacional Sagardo Forum, que ha tingut lloc aquest mes de novembre a les localitats d’Astigarraga i Sant Sebastià, al País Basc. La marca gironina, amb seu al Mas Saulot de Palau-sator, ha estat reconeguda en 5 de les 9 categories del certamen, que ha comptat amb la participació de més de 200 sidres provinents de diversos països.
La distinció més alta han estat els 98,3 punts que ha obtingut la Sidra de Gel, guanyadora d’una medalla d’or convertint-se en la millor de la categoria Sidra de Postres. L’Aperitiu de Poma també ha aconseguit l’or en la categoria Amargor dominant amb 91,3 punts, mentre que les sidres Mooma i Envellida s’han adjudicat la plata en les categories Modernes i Oberta amb 83,9 i 83,2 punts, respectivament. L’Ancestral Criança ha guanyat el bronze en Espumoses Premium (73,8 punts). El jurat, format per reconeguts enòlegs, xefs i sommeliers, ha valorat aspectes com l’aroma, la coherència entre l’etiqueta i el líquid, la finor de la bombolla o l’equilibri entre l’acidesa, la dolçor i l’amargor de cada beguda.
Pau Frigola, director de Mooma, explica que “estem molt contents i orgullosos d’haver rebut aquest reconeixement. Ens fa especial il·lusió per la Sidra de Gel, un producte que fa uns anys que elaborem amb un procediment de crioconcentració utilitzant les nostres pomes del Baix Empordà". Frigola ha afegit que "també ens sorprèn aquest primer premi perquè no és una beguda massa típica del nostre territori, ni tampoc ho és al nord d’Espanya, sinó que té tradició i presència a països com Canadà o Anglaterra”.
El Sagardo Forum, organitzat per Sagardoaren Lurraldea, és una trobada dedicada a la poma i als seus derivats, i a la cultura i el turisme de la sidra. Entre els punts més destacats del programa, ha comptat amb un concurs de sidra internacional a les instal·lacions del Basque Culinary Center. En aquest certamen, tastadors de tot el món han provat més de dos centenars de sidres diferents. L’esdeveniment també ha ofert unes jornades tècniques sobre la poma, la sidra i la seva relació amb la cultura i el patrimoni; una fira internacional amb la possibilitat de tastar sidres locals, nacionals i internacionals amb més de 20 productors d’arreu del món; així com també la Cider Week (sopars i tastets temàtics) i diversos excursions (a camps de pomes, sidreries i museus).
