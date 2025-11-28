Gastronomia
Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
Molí Càtering, l'empresa que pertany al Molí de l'Escala, va ser l'encarregada de dissenyar i servir l'aperitiu de la gala de la 72a edició dels Premis, celebrada aquest dimecres
Què tenen en comú Gemma Nierga, Toni Clapés, Mònica Terribas i Leticia Dolera? Doncs, que sapiguem del cert, dues coses: que han guanyat un Ondas i que han tastat el càtering que un restaurant empordanès va oferir durant la gala dels premis, celebrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona aquest dimecres. Unes delícies que també van poder degustar convidats com El Gran Wyoming, Carmen Machi, Secun de la Rosa i una llista interminable.
Molí Càtering, l'empresa que pertany al Molí de l’Escala, va ser l’encarregada de dissenyar i servir el càtering de la gala de la 72a edició dels Premis Ondas. La divisió de càtering del restaurant empordanès, dirigida pel xef escalenc Jordi Jacas, va oferir ahir dimecres un sopar a peu dret per a mig miler de comensals, combinant productes de territori, elaboracions creatives i referències gastronòmiques catalanes i també d’àmbit estatal.
L’operatiu, que va mobilitzar un equip de 80 professionals, es va realitzar en un format còctel amb servei continuat d’aperitius freds i calents, entre els quals destacava la presència de l’anxova de l’Escala i també de canelons. Es va complementar amb tres bufets, un d’ells amb una barreja d’embotits del territori i formatges dels millors productors de Catalunya, com ara Can Roca de Ventalló. També es va presentar un steak tàrtar de filet de vedella Angus criada a Girona que es va tallar amb ganivet al moment i un arròs de Pals amb verdures i bolets de temporada. Per a les postres es va optar per una combinació de productes frescos amb tocs més tradicionals. El servei, de dues hores, es va dur a terme després d’un procés de preproducció iniciat al Molí de l’Escala i culminat al mateix Liceu.
Productes de territori amb mirada contemporània
La proposta gastronòmica d’aquesta edició va posar en valor la identitat culinària del Molí de l’Escala, amb plats que combinaven la tradició empordanesa (anxova amb brioix i mantega fumada) amb referències festives a les dates de Nadal, com ara el caneló de rostit, parmesà i tòfona. Després dels bufets es va servir una selecció de postres d’autor, com el mini cornet de xocolata blanca i crema de maracujà, la cheesecake amb tomàquet i alfàbrega i el bombó de gelat de gerds i xocolata negra.
Jordi Jacas, xef i propietari del Molí de l’Escala, valora que “formar part d’una gala amb tanta història i prestigi és un honor per a nosaltres. Hem volgut que cada mos transmetés l’esperit dels Premis Ondas: qualitat, talent i emoció compartida”. Ha afegit que “amb aquest servei, el Molí Càtering se situa com una de les propostes gastronòmiques de referència del país i consolida el nostre posicionament com a referent del càtering d’alta gamma, capaç de traslladar la identitat culinària d’un territori a grans esdeveniments institucionals i culturals”.
Els Premis Ondas, creats el 1945, els atorga anualment el Grup Prisa a través de Ràdio Barcelona, de la Cadena SER, amb la voluntat de reconèixer la qualitat i la popularitat de les produccions, així com les trajectòries professionals en la ràdio, la televisió, la música i també la publicitat en la ràdio. Aquests premis són degans a l’Estat i gaudeixen d’una àmplia repercussió internacional en el sector de la comunicació. La Gala dels Ondas és un dels esdeveniments culturals i mediàtics més rellevants de l’any. Reuneix figures destacades del món de la comunicació, la música, la televisió i la ràdio, així com també personalitats institucionals i empresarials de renom.
25 anys d’experiència
Situat en un antic molí del segle XVII a l’Escala, el Molí és un restaurant que destaca per una cuina catalana contemporània, moderna i subtil a partir de productes frescos i locals de la major qualitat possible. És alhora reconegut pel seu respecte pel territori, per una innovació constant i l’atenció al detall. Amb 25 anys d’experiència, tradició, història i essència esdevenen els pilars fonamentals de la seva filosofia. A part de la seva proposta gastronòmica de sala, el xef Jordi Jacas lidera una línia de càtering d’alta gamma que trasllada l’excel·lència del que es cuina al Molí de l’Escala a tota mena d’esdeveniments institucionals i privats.
