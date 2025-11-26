Gastronomia
El temple gastronòmic a una hora i mitja de l'Empordà que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
Les Grands Buffets ampliarà la seva superfície
David Céspedes
Les Grands Buffets de Narbona, considerats el temple de la cuina tradicional francesa amb diversos rècords mundials, ampliarà a partir del gener les seves instal·lacions per augmentar encara més la seva capacitat i ampliar els seus serveis de restauració. La reforma no implicarà en cap moment el tancament del gran restaurant i a banda d'augmentar la superfície dels menjadors permetrà disposar d'una botiga on els visitants podran adquirir productes gastronòmics de la zona.
Cada any els bufets, situats únicament a una hora i mitja de l'Empordà, reben la visita de quasi mig milió de comensals. Molts d'ells provenen de l'Estat i de Catalunya. Anualment, uns 75.000 comensals viatgen des d'Espanya, el 75% dels quals són de Catalunya. De cara a aquesta temporada de Nadal, es calcula que uns 5.000 catalans visitaran el bufet. Segons expliquen des del restaurant, Catalunya s'ha consolidat com a un referent i la seva proximitat amb la comarca ha contribuït al creixement de visitants.
A partir de la col·laboració amb Renfe AVE França, els gironins poden arribar a Les Grands Buffets de manera tan fàcil com assaborir la seva àmplia oferta de plats. El destí es troba únicament a una hora i mitja. Els trens d'alta velocitat connecten diàriament Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres amb Narbona, el que permet fins i tot fer una escapada gastronòmica d'anada i tornada al mateix dia. A Les Grands Buffets es poden degustar més de 300 referències, 45 plats elaborats al moment, 96 varietats de postres, més de 111 formatges diferents -tot un rècord Guinness- i més de 150 receptes dedicades al gran mestre de la cuina francesa tradicional, Auguste Escoffier. Pel que fa a la beguda, s'ofereix una carta de vins d'alta gastronomia amb una selecció de més de 170 referències dels millors vins procedents de la Borgonya o Burdeos, i també de la regió de l'Occitania.
La tòfona pren protagonisme
Des de fa uns dies, la gran novetat és la presència de la tòfona en diversos plats i creacions culinàries. La tòfona, un dels productes estrelles en el món de la cuina, pren tot el protagonisme, i els comensals que s'acostin fins al restaurant la podran degustar de maneres diferents.
Entre les especialitats destaquen: els ous ecològics amb tòfona, el Oreiller de la Belle Aurore amb tòfona, vol-au-vent Régence amb tòfona, així com el Tournedo de vedella Rossini amb foie gras i tòfona i vedella amb salsa Périgueux i tòfona, entre altres. El cèlebre assortit de formatges incorpora també el Brillat-Savarin trufat i el Brie de Meaux trufat, consolidant l'excel·lència i la tradició que caracteritzen als Grands Buffets.
La tòfona esdevé l'elegància de la gran cuina francesa. "Amb aquest menú homenatge a Escoffier, volem que el gran públic visqui l'experiència del luxe gastronòmic en tota la seva plenitud”, afirma Louis Privat, fundador del restaurant.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials