Restaurant Pelegrí confort i gastronomia al cor de Figueres
El restaurant Pelegrí està integrat a l’Hotel Pirineos Figueres, sota el paraigües del grup francès Pierre & Vacances
Els seus plats fan honor a la cuina empordanesa tradicional, maridada amb una acurada selecció de vins de diverses denominacions d’origen
El restaurant Pelegrí -integrat a l’Hotel Pirineos Figueres, sota el paraigües del grup francès Pierre & Vacances des del març de 2025- destaca per la seva proposta gastronòmica de cuina empordanesa tradicional, maridada amb una acurada selecció de vins de diverses denominacions d’origen de tot l’Estat. Podreu gaudir de la bona cuina en un espai amb un ambient íntim i càlid. El restaurant està obert de dimarts a diumenge, de 13.00 a 15.30 h i de 20.00 a 22.30 h; el diumenge a la nit està tancat.
El Pelegrí obre per les festes de Nadal, amb un menú específic per a cada celebració. Podeu reservar el sopar de Nit de Nadal, el dia 24; el menú de Nadal; el menú de Sant Esteve, i el sopar de Cap d’Any. Els plats són molt variats, amb l’objectiu d’oferir una experiència gastronòmica per als cinc sentits. Hi trobareu des dels plats més clàssics d’aquesta festivitat, com ara canelons o escudella, fins a cuinats més elaborats que sorprendran el paladar. Per a més informació, podeu consultar www.restaurantpelegri.com.
El grup Pierre & Vacances és una companyia de referència en el sector turístic europeu que amb l’adquisició de l’Hotel ha apostat per la Costa Brava com a destí idíl·lic.
