Restaurant Extrem, tradició, creativitat i menú de migdia
Els esmorzars de forquilla són un dels punts forts, amb propostes que varien segons la temporada i els productes disponibles als mercats locals
La combinació entre plats tradicionals catalans i elaboracions més actuals és un dels grans atractius del Restaurant Extrem de Figueres, que també destaca per oferir un complet menú de migdia, ideal tant per a treballadors com per a aquells que busquen una opció casolana i de qualitat entre setmana.
Situat al carrer Oliva 82-84, l’Extrem és un establiment pensat per a qui aprecia el tracte proper i la cuina de mercat feta amb cura. L’oferta del restaurant acompanya el client al llarg de tota la jornada, des dels esmorzars fins al sopar.
Els seus esmorzars de forquilla són un dels punts forts, amb propostes que varien segons la temporada i els productes disponibles als mercats locals. Aquesta filosofia de proximitat i frescor es manté en totes les seves elaboracions.
Gràcies a l’equilibri entre la cuina casolana i les innovacions culinàries, el Restaurant Extrem ofereix una experiència gastronòmica que no deixa indiferent. És un espai ideal per gaudir d’un bon àpat en un entorn acollidor i agradable. Per a reserves, podeu trucar al 972 539 683.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral