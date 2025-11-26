Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restaurant Extrem, tradició, creativitat i menú de migdia

Els esmorzars de forquilla són un dels punts forts, amb propostes que varien segons la temporada i els productes disponibles als mercats locals

Interior del restaurant Extrem al l carrer Oliva 82-84 de Figueres.

Interior del restaurant Extrem al l carrer Oliva 82-84 de Figueres. / JUANJO ALFONSO

Redacció

Figueres

La combinació entre plats tradicionals catalans i elaboracions més actuals és un dels grans atractius del Restaurant Extrem de Figueres, que també destaca per oferir un complet menú de migdia, ideal tant per a treballadors com per a aquells que busquen una opció casolana i de qualitat entre setmana.

Plat de peix elaborat per l’Extrem. | EXTREM

Situat al carrer Oliva 82-84, l’Extrem és un establiment pensat per a qui aprecia el tracte proper i la cuina de mercat feta amb cura. L’oferta del restaurant acompanya el client al llarg de tota la jornada, des dels esmorzars fins al sopar.

L’Extrem elabora els seus plats amb productes de proximitat. | EXTREM

Els seus esmorzars de forquilla són un dels punts forts, amb propostes que varien segons la temporada i els productes disponibles als mercats locals. Aquesta filosofia de proximitat i frescor es manté en totes les seves elaboracions.

Gràcies a l’equilibri entre la cuina casolana i les innovacions culinàries, el Restaurant Extrem ofereix una experiència gastronòmica que no deixa indiferent. És un espai ideal per gaudir d’un bon àpat en un entorn acollidor i agradable. Per a reserves, podeu trucar al 972 539 683.

