Gastronomia
La Michelin passa de llarg de l'Empordà i no hi concedeix cap nova estrella
La guia manté la distinció als quinze restaurants empordanesos i gironins que ja la tenien i dona el premi al millor servei de sala a Abel Valverde, d’Arbúcies
Alfons Petit
Si l’any passat la Guia Michelin va concedir tres noves estrelles a l'Empordà (Voramar de Portbou) i les comarques gironines (Divinum i Esperit Roca), aquest any ha passat de llarg per la província. Els quinze restaurants gironins que ja figuraven amb alguna estrella en l’edició de 2025 de la prestigiosa publicació francesa, hi continuen en l’edició de 2026, però sense cap nova incorporació.
Així, El Celler de Can Roca de Girona s’hi manté com l’únic tres estrelles de la província, amb dues segueixen Miramar (Llançà), Les Cols (Olot) i Bo.TiC (Corçà), i repeteixen amb una Massana (Girona), Els Tinars (Llagostera), Ca l’Enric (la Vall de Bianya), Fonda Xesc (Gombrèn), Castell Perelada (Peralada), Les Magnòlies (Arbúcies), Empòrium (Castelló d’Empúries), L’Aliança (Anglès), Esperit Roca (Sant Julià de Ramis), Divinum (Girona) i Voramar (Portbou).
En la gala de presentació de la Guia Michelin 2026 d’Espanya, celebrada ahir al vespre a Màlaga, no hi va haver cap novetat tampoc en la categoria de restaurants amb tres estrelles, i Barcelona va ser la ciutat més afavorida en les noves incorporacions a les de dues i una estrella.
Al marge de les estrelles als millors restaurants, la Guia Michelin va concedir ahir altres guardons entre els quals el de millor servei de sala, que va ser per a Abel Valverde (Arbúcies, 1976) que veu recompensada d’aquesta manera una brillant trajectòria que va iniciar a l’Escola d’Hostaleria de Girona, va continuar en establiments com el Casino de Peralada i l’Hotel Santa Marta de Lloret de Mar, abans de fer el salt al triestrellat Racó de Can Fabes de Santi Santamaria, que li va confiar després la responsabilitat de Santceloni, a Madrid, que arribaria a tenir dues estrelles. Actualment, és el responsable de sala del restaurant especialitzat en peix Desde 1911, de Madrid, amb una estrella. "Agraeixo a Michelin aquest reconeixement que faig meu però que també faig extensible als milers de professionals que ens dediquem al sector de la sala i que lluitem per dignificar l’ofici", va afirmar Valverde en recollir el premi.
Tot i que algunes travesses indicaven la possibilitat que la Guia concedís alguna nova tercera estrella, o que en retirés alguna, al final continuen a la màxima categoria els quinze restaurants que hi havia: El Celler de Can Roca a Girona; Disfrutar (dels exBulli Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch), Lasarte, ABaC i Cocina Hermanos Torres a Barcelona; Akelarre i Arzak a Sant Sebastià; i Martín Berasategui (Lasarte-Oria), Cenador de Amós (Villaverde de Pontones), Aponiente (El Puerto de Santa María), Quique Dacosta (Dènia), DiverXO (Madrid), Azurmendi (Larrabetzu), Atrio (Cáceres), Noor (Còrdova), i Casa Marcial (Arriondas).
Hi ha cinc restaurants que estrenen dues estrelles, tres dels quals a Barcelona: Enigma (l’establiment d’Albert Adrià, germà de Ferran Adrià, dissenyat pels arquitectes olotins RCR), Mont Bar (del xef Fran Agudo, criat a Lloret de Mar i format a l’Escola d’Hostaleria de Girona) i Aleia. S’hi afegeixen La Boscana, de Bellvís (Lieida) i Ramon Freixa Atelier (Madrid), del cuiner català que durant un temps va ser el responsable de l’oferta gastronòmica de l’Hotel Mas de Torrent.
La Guia Michelin 2026 incorpora 25 nous restaurants amb una estrella a tot Espanya, dos dels quals són catalans, Kamikaze i Scapar, tots dos a Barcelona.
