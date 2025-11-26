Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
El Llonguet de Peralada

El Llonguet de Peralada ho té tot a punt per celebrar el Nadal amb panettones i tortells elaborats artesanalment

El flequer Jordi Porterias ha estat seleccionat com un dels 25 millors forners artesans de Catalunya i ha rebut el Pa d’Or

L’equip del Llonguet de Peralada.

L’equip del Llonguet de Peralada. / JUANJO ALFONSO

Redacció

Redacció

Peralada

Aquest Nadal, el Llonguet torna a apostar per l’elaboració artesana i els productes de qualitat. L’obrador, amb 15 anys d’història i una llarga tradició familiar, manté el seu compromís amb el pa i la brioixeria fets amb dedicació, ingredients de proximitat i forn de llenya.

Panettones artesans

Per a aquest Nadal, el Llonguet ha preparat panettones elaborats amb massa mare natural i ingredients seleccionats de primera qualitat. Enguany n’ofereixen diverses varietats: el de taronja i xocolata, el de xocolata negra i blanca, el d’avellana i xocolata i és possible que durant el mes de desembre surti alguna especialitat nova. Tot per acostar la tradició italiana a l’Empordà.

Tortells de Nadal i Reis

A més dels panettones, l’obrador també elabora els tradicionals tortells de Nadal i Reis, fets amb massa esponjosa. N’ofereixen de diversos tipus, massapà, crema i nata.

Flequers reconeguts

Aquest 2025, la fleca continua sumant distincions: el flequer Jordi Porterias ha estat seleccionat com un dels 25 millors forners artesans de Catalunya i ha rebut el Pa d’Or de Catalunya, un premi que posa en valor el seu treball constant i la cura en cada producte.

El 2024, el Llonguet també va ser escollit com una de les 50 millors fleques d’Espanya al concurs 50 Panader@s Top, i el seu pa 1919 va destacar per la seva qualitat. També van ser reconeguts com el tercer millor forn de la província de Girona.

Tot i així, Jordi Porterias, acreditat com a Mestre Artesà Forner des del 2022, explica que el reconeixement més valuós és el de la seva clientela. "El millor premi que podem tenir és la fidelitat dels nostres clients, que cada dia trien els nostres productes", diu amb satisfacció.

El Llonguet manté durant tot l’any una oferta variada de pa i brioixeria: el pa 1919, el Pa de Tramuntana, croissants, ensaïmades i una gran varietat de coques.

Contacte

A Peralada, el forn es troba a la plaça del Carme, 4, obert dilluns de 7.00 a 13.30 h i de dimarts a divendres de 7.00 a 13.30 i de 16.30 a 20.00. A Figueres, la ubicació és al carrer Vilamaniscle, Nau 3.9, obert de dilluns a divendres de 6.00 a 19.30 i dissabtes fins a les 14.00. Per a més informació podeu visitar la seva web www.llonguetdeperalada.com.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents