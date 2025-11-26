El Llonguet de Peralada ho té tot a punt per celebrar el Nadal amb panettones i tortells elaborats artesanalment
El flequer Jordi Porterias ha estat seleccionat com un dels 25 millors forners artesans de Catalunya i ha rebut el Pa d’Or
Aquest Nadal, el Llonguet torna a apostar per l’elaboració artesana i els productes de qualitat. L’obrador, amb 15 anys d’història i una llarga tradició familiar, manté el seu compromís amb el pa i la brioixeria fets amb dedicació, ingredients de proximitat i forn de llenya.
Panettones artesans
Per a aquest Nadal, el Llonguet ha preparat panettones elaborats amb massa mare natural i ingredients seleccionats de primera qualitat. Enguany n’ofereixen diverses varietats: el de taronja i xocolata, el de xocolata negra i blanca, el d’avellana i xocolata i és possible que durant el mes de desembre surti alguna especialitat nova. Tot per acostar la tradició italiana a l’Empordà.
Tortells de Nadal i Reis
A més dels panettones, l’obrador també elabora els tradicionals tortells de Nadal i Reis, fets amb massa esponjosa. N’ofereixen de diversos tipus, massapà, crema i nata.
Flequers reconeguts
Aquest 2025, la fleca continua sumant distincions: el flequer Jordi Porterias ha estat seleccionat com un dels 25 millors forners artesans de Catalunya i ha rebut el Pa d’Or de Catalunya, un premi que posa en valor el seu treball constant i la cura en cada producte.
El 2024, el Llonguet també va ser escollit com una de les 50 millors fleques d’Espanya al concurs 50 Panader@s Top, i el seu pa 1919 va destacar per la seva qualitat. També van ser reconeguts com el tercer millor forn de la província de Girona.
Tot i així, Jordi Porterias, acreditat com a Mestre Artesà Forner des del 2022, explica que el reconeixement més valuós és el de la seva clientela. "El millor premi que podem tenir és la fidelitat dels nostres clients, que cada dia trien els nostres productes", diu amb satisfacció.
El Llonguet manté durant tot l’any una oferta variada de pa i brioixeria: el pa 1919, el Pa de Tramuntana, croissants, ensaïmades i una gran varietat de coques.
Contacte
A Peralada, el forn es troba a la plaça del Carme, 4, obert dilluns de 7.00 a 13.30 h i de dimarts a divendres de 7.00 a 13.30 i de 16.30 a 20.00. A Figueres, la ubicació és al carrer Vilamaniscle, Nau 3.9, obert de dilluns a divendres de 6.00 a 19.30 i dissabtes fins a les 14.00. Per a més informació podeu visitar la seva web www.llonguetdeperalada.com.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- Figueres, trens i delinqüència