Des de 1986, Can Martí porta el millor de la terra a les taules
A la carnisseria trobareu productes de qualitat i proximitat nTambé tenen opcions de menjar per emportar per ocasions especials i pel dia a dia
Des de 1986 la carnisseria Carn Martí ha fet arribar els millors productes a les taules de l’Alt Empordà. Gràcies a això i al bon tracte s’ha guanyat la confiança dels clients. Que compren a la carnisseria tant pel seu dia a dia com per les ocasions especials.
En aquest sentit, amb el Nadal a tocar, les trobades amb família i amistats es converteixen en ocasions ideals per compartir bons àpats. I per posar-ho fàcil Can Martí, ofereix tot allò necessari perquè les celebracions resultin fàcils i delicioses, especialment gràcies a les seves opcions de menjar per emportar.
Menjar preparat
Can Martí compta durant tot l’any amb una àmplia varietat de carns fresques —vedella, porc, xai, pollastre i conill—, així com amb un bon assortit d’embotits, formatges i altres productes selectes. Quan arriben les festes, però, la proposta es fa encara més atractiva: hi trobareu aviram variat com gall d’indi, capons, pintades i pollastres de pagès, a més de peces ideals per preparar rostits tradicionals. També ofereixen pollastres farcits fets a mida i safates d’embotits o formatges, molt pràctiques per completar els aperitius. La seva selecció d’ibèrics destaca per la qualitat i es converteix en un encert assegurat a qualsevol taula nadalenca. Tot plegat permet organitzar un menú complet sense complicacions.
Producte de proximitat
Una de les característiques que defineixen Can Martí és la seva aposta pels productes de proximitat. Les carns de vedella i porc provenen de granges de l’Empordà, el xai arriba directament del pastor del mas La Pujada de Llers i el xai lletó és del reconegut Mas Marcè de Siurana. També treballen amb porc Duroc de Batallé, apreciat per la seva qualitat superior. A més, al seu obrador preparen diàriament elaboracions artesanals com hamburgueses de vedella, botifarres —tant les clàssiques com les de bolets— i enfilats. Tampoc hi falten els adobats, com el llom o el xurrasco, sempre a punt per cuinar amb la seva marinada característica.
Productes gurmet
Per completar l’oferta i fer encara més senzill el dia a dia de les festes, Can Martí disposa també de llegums cuits, plats precuinats i productes gurmet que ajuden a acabar de completar qualsevol àpat nadalenc sense perdre qualitat.
Confieu en Can Martí per omplir la vostra taula amb menjar de qualitat i proximitat, perfectes per celebrar un Nadal sense complicacions.
Contacte
Podeu visitar la botiga al carrer Besalú, 5, o fer comandes per telèfon (972 51 04 15) o WhatsApp (620 41 87 04). Les comandes es poden recollir a la botiga o rebre a domicili a Figueres i l’Alt Empordà.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral