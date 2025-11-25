Contingut patrocinat
Mas Pla, cuina tradicional catalana a Borrassà
El restaurant Mas Pla de Borrassà ha reobert recentment sota la direcció de Teresa Alanoca i Danny Tejaya. La seva proposta gastronòmica està basada en productes de proximitat i destaca per la qualitat de les seves carns a la brasa, un dels principals atractius de la carta. El restaurant prepara carns seleccionades amb cura, respectant els sabors autèntics i la textura perfecta. Mas Pla té un menú al migdia de dilluns a divendres de 17 euros que varia en funció de la temporada. El restaurant està al carrer Sant Antoni 13 de Borrassà. Podeu reservar trucant al 872 269 663. Per a més informació podeu enviar un correu a maspla.restaurant@gmail.com .
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”
La Llotja de Roses, el nou projecte gastronòmic d’Arnau Curiel

Lidl presenta un menú nadalenc complet per 14 euros i un surtit de més de 600 productes per a aquestes festes
El CEBA de Figueres supera les expectatives en el seu primer any de xarxa empresarial i d'emprenedoria

Maroben porta el pernil de màxima qualitat a les festes
