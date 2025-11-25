Maroben porta el pernil de màxima qualitat a les festes
Tenen una gran varietat de pernils ibèrics i del país, que s’adapten a totes les butxaques
Pernils Maroben són especialistes i referents en l’elaboració, l’envelliment i la distribució de pernils arreu de l’Estat espanyol i a Andorra, Franca, Bèlgica i Alemanya. L’empresa figuerenca, amb orígens a Vilamalla i de la mà de Manuel Díaz, treballa cada dia per aconseguir l’excel·lent qualitat del producte, una qüestió que valoren molt els seus clients.
Fa més de trenta anys que a Maroben segueixen els processos que marca la tradició, seleccionant els millors productes i combinant-los amb el clima idoni per afavorir el millor procés de curació. «Volem que els clients puguin degustar el millor producte de la nostra terra, el pernil. La joia de la nostra gastronomia», asseguren els propietaris.
En la seva cartera de productes podem trobar una gran varietat de pernils ibèrics i del país, que s’adapten a totes les butxaques. També destaquen els formatges i embotits ibèrics: llom al pebre vermell o pebre negre, xoriço, llonganissa, entre altres.
Tots els productes provenen dels millors porcs ibèrics, certificats tal com marca el RD 4/2014. Els de gla estan 100% certificats per la DO Guijuelo. El procés de curació és totalment artesà, i es duu a terme al municipi de Guijuelo, on el clima ajuda a aconseguir el sabor i l’aroma característics.
Maroben distribueix productes per a majoristes i professionals del sector, a través de la seva seu central de Figueres. També disposa d’una sèrie de punts de venda al detall. Les xarcuteries Manuel Díaz es poden trobar als mercats municipals de Salt i Roses, al mercat de l’escorxador de Figueres i al mercat del Lleó de Girona.
Ara que s’acosten les festes de Nadal no deixeu passar l’oportunitat de gaudir-les amb un pernil de qualitat. Els trobareu al carrrer Itàlia, 24 de Figueres o al telèfon 972 525 141. També podeu consultar la seva web www.maroben.com
