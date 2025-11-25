La Llotja de Roses, el nou projecte gastronòmic d’Arnau Curiel
El restaurador dona continuïtat a la tradició familiar amb un espai de cuina vinculada al mar, i una bodega que ofereix més de 450 referències d’arreu de l’Estat espanyol, així com una secció dedicada a la DO Bourgogne
Aquest setembre, Arnau Curiel, fill de Pep Curiel —propietari del conegut Restaurant Tramonti de Roses— ha obert el seu propi espai gastronòmic: La Llotja de Roses, situat al carrer Moll Comercial, 20 (Port de Roses). El restaurant ocupa un edifici recentment restaurat que combina modernitat, calidesa i una clara connexió amb l’entorn marítim.
Amb la passió i l’ofici heretats de la seva família, i format a l’Escola d’Hostaleria de Girona sota la tutela de Josep Roca, Arnau aposta per una cuina creativa i vinculada al mar, que evoluciona amb cada estació. Entre els plats més emblemàtics destaca el seu coulant de gamba, que, en paraules del mateix Curiel, «representa la nostra aposta pel producte de mar unida amb projectes vinyaters». La carta inclou també propostes com el caneló de llamàntol, que expressen la seva visió personal de la cuina de mar.
Arnau Curiel explica que «cada dia anem a la llotja de Roses per seleccionar el millor peix fresc, el de veritat», reforçant el compromís amb la proximitat i la frescor. La bodega és un altre dels punts forts del projecte, amb més de 450 referències: vins de la DO Empordà, d’altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat, així com una selecció internacional amb especial protagonisme de la DO Bourgogne. «És la nostra manera d’oferir l’harmonia perfecta entre cada plat i el seu vi», afegeix.
La Llotja de Roses consolida la trajectòria familiar i la voluntat d’Arnau Curiel de portar al municipi una proposta gastronòmica que combina tècnica, creativitat i respecte pel producte del mar, convertint-lo en un espai on el peix i el vi comparteixen protagonisme.
Podeu seguir el restaurant a Instagram @lallotjaroses i fer la reserva al 660 782 775.
