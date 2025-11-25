Contingut patrocinat
Càlid Cafè, 20 anys de cuina de qualitat
Aquest 2025 Càlid Cafè ha fet 20 anys i durant aquestes dues dècades ha fidelitzat una nombrosa clientela gràcies a la cuina ben elaborada amb productes frescos i de proximitat. Actualment, l’establiment ofereix un menú de migdia per 18,50€ de dilluns a divendres. Els dissabtes i dies festius, el menú té un preu de 23€. Tant entre setmana com els caps de setmana fan menú per emportar. A més, el restaurant obre els divendres i dissabtes al vespre per a sopars. Al carrer Pep Ventura de Figueres, el Càlid Cafè es caracteritza per una cuina de mercat que combina qualitat, gust i bona presentació.
Per a més informació i reserves podeu trucar al 972 678 348. També podeu visitar el seu Instagram @calidcafe.
La Llotja de Roses, el nou projecte gastronòmic d’Arnau Curiel
Lidl presenta un menú nadalenc complet per 14 euros i un surtit de més de 600 productes per a aquestes festes
El CEBA de Figueres supera les expectatives en el seu primer any de xarxa empresarial i d'emprenedoria
Mas Pla, cuina tradicional catalana a Borrassà
Maroben porta el pernil de màxima qualitat a les festes
