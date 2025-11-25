Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Càlid Cafè, 20 anys de cuina de qualitat

La celebració dels 20 anys de Càlid Cafè de Figueres.

La celebració dels 20 anys de Càlid Cafè de Figueres. / CÀLID CAFÈ

Figueres

Aquest 2025 Càlid Cafè ha fet 20 anys i durant aquestes dues dècades ha fidelitzat una nombrosa clientela gràcies a la cuina ben elaborada amb productes frescos i de proximitat. Actualment, l’establiment ofereix un menú de migdia per 18,50€ de dilluns a divendres. Els dissabtes i dies festius, el menú té un preu de 23€. Tant entre setmana com els caps de setmana fan menú per emportar. A més, el restaurant obre els divendres i dissabtes al vespre per a sopars. Al carrer Pep Ventura de Figueres, el Càlid Cafè es caracteritza per una cuina de mercat que combina qualitat, gust i bona presentació.

Per a més informació i reserves podeu trucar al  972 678 348. També podeu visitar el seu Instagram @calidcafe.

