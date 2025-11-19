Anxoves de l'Escala i arròs de Pals en el menú que una empresa de l'Empordà servirà a la Gala dels Premis Ondas
"Volem que cada mos sigui una extensió de l’esperit dels Premis Ondas, que reuneix qualitat, talent i emoció compartida"
Molí Càtering, que pertany al Molí de l’Escala, restaurant a càrrec del xef empordanès Jordi Jacas, ha estat l’empresa escollida per dissenyar i servir el càtering que s’oferirà durant la celebració de la Gala dels Premis Ondas d’aquest 2025. L’esdeveniment tindrà lloc el proper 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. D’aquesta manera, es reconeix l’aposta per l’excel·lència i la creativitat culinària de Jordi Jacas i el seu equip, al mateix temps que consolida la seva oferta gastronòmica com a referent a Catalunya. La proposta per aquesta edició dels Ondas combinarà productes de proximitat, creativitat contemporània i tradició empordanesa.
Volem que cada mos sigui una extensió de l'esperit dels Premis Ondas, que reuneix qualitat, talent i emoció compartida
El càtering que s’oferirà als Ondas comptarà amb diversos aperitius, entre els quals destaca la presència de l’anxova de l’Escala i també de canelons, tenint en compte la proximitat amb les dates nadalenques. Es complementarà amb tres bufets, un d’ells amb una barreja d’embotits del territori i formatges, tan catalans com representatius d’altres llocs de l’Estat.
També es presentarà un steak tartar de vedella Angus criada a Girona que es cuinarà al moment i un arròs de Pals amb productes de temporada, com ara verdures i bolets. Les postres oferiran una combinació de productes frescos amb tocs més tradicionals.
