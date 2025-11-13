Enologia
Aquest és el vi de les vinyes més velles del celler Perelada
Garrigal 2023, que acaba de sortir al mercat, està elaborat amb raïms procedents de ceps de carinyena de vuitanta anys
Alfons Petit
Garrigal és el nom de l'últim vi que Perelada acaba de treure al mercat. I és un vi molt especial perquè està elaborat amb raïms procedents de les vinyes més velles que té el celler, uns ceps de carinyena de vuitanta anys que es troben situats a la finca la Garriga, que dona nom a una altra de les etiquetes més reconegudes de la casa. "La Garrriga és la primera finca que va tenir Perelada i és on tenim les vinyes més velles, i el vi Garrigal vol ser un homenatge a aquests ceps tan antics, que són patrimoni de l'Empordà, i a més amb una de les seves varietats històriques com ho és la carinyena", ha explicat l'enòleg de Perelada, Delfí Sanahuja.
L'equip tècnic del celler, que dirigeix Sanahuja, fa cinc anys que treballa en aquest projecte. "Volíem esperar que les vinyes tinguessin vuitanta anys a treure el vi, que no fos de vinyes de 50, 60 o 70 anys, perquè quedés clar l'homenatge que fem a l'herència que suposen aquestes vinyes, que tu les estàs treballant ara, però les havien treballat generacions anteriors, i gràcies a ells s'ha preservat aquest patrimoni que ara som nosaltres que hem de mantenir", afegia l'enòleg de Perelada.
Quan se li demana la diferència que hi ha entre un vi de vinyes de vuitanta anys i un de vinyes de 50, 60 o 70 anys, Sanahuja apunta que "són matisos, però sobretot la diferència és en la complexitat del vi, una complexitat que la dona aquest arrelament cada vegada més profund a la terra. Les arrels són més fondes, la vinya dona menys producció, però el vi resultant té més complexitat". El vi Garrigal s'ha elaborat part en barriques de 300 litres, i part en fudres, uns dipòsits de fusta de més capacitat "per donar només un toc de fusta que acompanyi i no emmascari", detalla Sanahuja, que destaca que "és un vi de 13,5 graus, quan aquí estem acostumats als vins de 14 o 14,5 graus. Hem volgut preservat la frescor que té la carinyena i oferir un vi fresc i complex al mateix temps, que mostri el caràcter varietal d'aquest raïm, i que t'adonis en tastar-lo de què pot donar una carinyena quan té vuitanta anys".
En el resultat del vi Garrigal (que ha sortit a la venda al preu de 42,50 euros l'ampolla i amb una etiqueta que recrea la soca d'una vinya vella), hi té molt a veure segons Delfí Sanahuja el terreny en el qual es troba la finca la Garriga, al terme municipal de Mollet de Peralada: "Té graves i pedres i és sorrenc, hi passa al costat el riu Orlina. Però a uns 30 o 40 centímetres de profunditat hi ha una capa d’argila que retè molt bé l’aigua i les vinyes pateixen menys que en terrenys que els costa més arribar l’aigua o que drenen més. És una finca a la qual els ceps s’hi han adaptat molt bé, sobretot aquestes carinyenes velles".
El raïm d'aquestes vinyes s'utilitzava per elaborar el vi Finca La Garriga, però des de fa cinc anys se n'ha anat reservant una partida per fer proves per a aquest nou projecte: "La qualitat era bona, però no era el que jo buscava. Soc molt exigent i no va ser fins a l'anyada del 2023 que no vaig dir 'aquest és el vi que tinc al cap'. I ara ha sortit", postil·la Sanahuja.
