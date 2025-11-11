Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia

Quatre receptes amb carbassa, l'ingredient estrella de la tardor

Descobreix quatre receptes creatives amb carbassa per aprofitar al màxim aquest ingredient de tardor, nutritiu, versàtil i ple de sabor

Pasta amb carbassa.

Pasta amb carbassa. / SHUTTERSTOCK

V. Sedeño

La carbassa és un dels ingredients estrella de la tardor. La seva textura suau i el seu sabor lleugerament dolç fan que sigui molt versàtil a la cuina i que es pugui incloure en nombrosos plats, atorgant-los un toc d’allò més especial. A més, és un aliment de temporada molt complet, ric en fibra i en vitamines, ideal per preparar receptes reconfortants quan arriben els primers dies de fred.

Sovint la relacionem amb la típica crema de carbassa, però aquest vegetal va molt més enllà d’un sol plat. Es pot rostir al forn, incorporar a guisats, transformar en farcits, afegir a pastes i risottos o fins i tot convertir-se en protagonista de postres i pastissos. El seu color intens dona vida a qualsevol elaboració i la seva versatilitat permet jugar amb espècies, herbes aromàtiques i diferents tipus de formatges, cereals i proteïnes.

En aquest article et proposem quatre receptes amb carbassa perquè la puguis gaudir de maneres diferents i sorprenguis a taula. Des de opcions més senzilles per al dia a dia fins a plats una mica més elaborats per quan tens convidats, descobriràs que la carbassa és molt més que un simple ingredient de tardor: és una base perfecta per deixar volar la creativitat a la cuina.

Risotto de carbassa

Ingredients

  • Carbassa
  • Ceba
  • Salsa de tomàquet natural
  • Arròs bomba
  • Formatge parmesà ratllat
  • Mantega

Preparació

El primer pas serà sofregir la ceba. Quan aquesta es vagi daurant, inclourem la carabassa, prèviament tallada a dauets. Ho potxarem tot a foc mitjà. Posteriorment, hi inclourem l'arròs i ho remenarem tot. mEl següent pas serà tirar l'aigua, remenar i deixar bullir. Anirem remenant i afegint aigua, quan aquesta es vagi assecant. En paral·lel, fondrem la mantega en una paella i li afegirem la salsa de tomàquet i el formatge parmesà. El toc final l'aconseguirem afegint aquesta salsa amb l'arròs cuit.

Pizza de carbassa

Ingredients

  • Base de pizza
  • Carbassa
  • Ceba
  • Ruca
  • Formatge parmesà
  • Mozzarella ratllada

Preparació

En primer lloc, hauràs de preparar una espècie de puré de carbassa. Per fer això, tritura la carabassa amb all, ceba, sal, pebre i formatge parmesà. Quan tinguis preparada aquesta barreja, posa-ho tot sobre la base de pizza. Per sobre, posa unes fulles de ruca, el formatge mozzarella ratllat i fica-ho tot al forn durant uns 20 minuts.

Palets de carbassa

  • Carbassa
  • Maizena
  • Oli d'oliva
  • All en pols

Preparació

Aquesta recepta és d'allò més senzilla. Simplement hauràs de pelar la carabassa i tallar-la en tires. Posteriorment, en un bol tira una cullerada de maizena, oli d'oliva i all en pols. Passa les tires per aquesta barreja i després posa-les en una font per al forn. Posa-les al forn a temperatura màxima durant 10-15 minuts i quan vegis que es van daurant ja podràs retirar-les.

Cheesecake de carbassa

Ingredients

  • 250 grams de galetes
  • Mantega
  • Carbassa
  • Formatge cremós
  • 250 grams de sucre
  • Quatre ous
  • 100 grams de farina

Preparació

El primer que has de fer és triturar les galetes i barrejar-les amb la mantega fosa. Amb aquesta barreja hauràs de cobrir el motlle del teu pastís. Després hauràs de preparar la carbassa en puré i barrejar-la amb el formatge cremós, el sucre, els ous i la farina. Aboca aquesta barreja sobre la base de les galetes i enforna a 200 graus durant 45 minuts.

