Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
Si busques on menjar bé a l’Alt Empordà a la tardor, aquí hi trobaràs dues de les millors opcions per gaudir d’una escapada gastronòmica completa
Els restaurants de l’Alt Empordà amb cuina de temporada de tardor s’han convertit en una cita imprescindible per als amants de la gastronomia de proximitat. Bolets acabats de collir, carns de caça, moniatos, carbasses, pomes i castanyes entren en joc a les cartes d’aquesta època, amb propostes creatives que respecten el producte i el paisatge. Aquestes dues propostes gastronòmiques de restaurants de l’Alt Empordà amb cuina de tardor et vol ajudar a descobrir on tastar aquests sabors autèntics, elaborats amb ingredients locals i de temporada.
La comarca ofereix una àmplia varietat de cuines i estils, però amb un denominador comú: valorar el territori. En aquesta selecció trobaràs dos restaurants de l’Alt Empordà especialitzats en cuina de temporada, menús de tardor amb producte fresc de l’horta, plats de cullera que reconforten i maridatges amb vins empordanesos. Si busques on menjar bé a l’Alt Empordà a la tardor, aquí hi trobaràs dues de les millors opcions per gaudir d’una escapada gastronòmica completa.
Restaurant Bon Retorn
Els productes de temporada són les estrelles de la carta del restaurant Bon Retorn, vinculat a l’hotel del mateix nom, és una aposta segura del bon fer de la cuina empordanesa. Ubicat a l’entrada sud de Figueres, a tocar la carretera N-II, ofereix una cuina mediterrània amb productes frescos de qualitat. Disposa de menú a la carta, menú gormand i menú degustació. La carta canvia 4 vegades l’any per adaptar-se als productes de temporada d'hivern, primavera, estiu i tardor.
Mesón del Conde
Fa 60 anys que el restaurant Mesón del Conde ofereix el bo i mollor de la cuina catalana des de Sant Martí d'Empúries. El restaurant procura que els seus productes siguin de proximitat i temporada, un exemple en són dos plats de tardor: el caneló de bolets de temporada o el saltejat de rossinyols amb botifarra negra. Amb un personal jove i amable que us servirà des de l'arribada fins a l'hora de marxar, ofereixen un tracte curós i afable que convida al benestar. El restaurant ofereix un menú diari de dilluns a divendres per 26 euros i 29,50 els caps de setmana i festius. També té quatre menús diferents per a grups, que van des dels 38 fins als 56 euros; menú de Nadal, menú de calçots i carta. Amb tota aquesta varietat d'opcions i preus el restaurant i la cuina catalana pot arribar a molta gent.
