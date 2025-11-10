Guardó
Una pa fet en una fleca de l'Empordà, entre els 25 millors de Catalunya
Els millors flequers del país van competir fa un parell de setmanes per convertir-se en els guanyadors del Pa d'Or 2025
Joana Amat
Els millors flequers del país van competir fa un parell de setmanes per convertir-se en els guanyadors del Pa d'Or d'enguany. Es tracta d'un guardó atorgat per Obra Social Ernest Verdaguer i la plataforma Panàtics, dues entitats que també organitzen els premis a millor panellet de Catalunya. El concurs va seleccionar els 25 millors pans de Catalunya tenint en compte diferents criteris: la qualitat, la tècnica, la textura, el sabor, la forma, la molla, la sola, la crosta i la presentació. A partir d'aquestes consideracions, els professionals més destacats del sector flequer del territori català van obtenir una puntuació de l'1 al 10 i es van situar a la classificació final. Al llarg de l'any s'han celebrat diferents convocatòries a totes les províncies de Catalunya, en què el jurat ha avaluat els pans presentats de manera totalment anònima fins a formar una llarga taula de puntuacions.
Entre aquests 25 millors pans, hi ha una fleca de l’Empordà: El Llonguet de Peralada, de Figueres. Pel que fa a la resta de comarques gironines, trobem també que la Casa Moner de Girona se situa en el podi de la classificació, compartint la tercera posició —o, com l’anomena el concurs, el Pa de Bronze— amb La Plaça, una fleca de Prades (Baix Camp). A la llista dels 25 millors pans encara hi figuren diverses fleques de les comarques gironines, com el Forn La Torna (Tortellà), Gibrat Paradeda (Girona), el Forn del Freser (Ribes de Freser) i el Forn Vidal (Girona).
Els pans obtenen una puntuació de l'1 al 10 segons la qualitat, la tècnica, la textura, el sabor, la forma, la molla, la sola, la crosta i la presentació.
Els quatre flequers més ben valorats van ser convocats a Barcelona per elaborar els seus pans i barres en directe en un mateix obrador i sota la supervisió del jurat per decidir, finalment, a qui pertanyia el Pa d'Or, el Pa de Plata i el Pa de Bronze. La valoració final va decidir que el primer lloc fos per a Emili Feu, del Forn Sant Josep (Barcelona), el Pa de Plata se'l va endur Jordi Martí, de l'Antic Forn Martí (Lleida) i el Pa de Bronze es va atorgarex aequo per a Òscar Cazorla, del Forn Prades (Baix Camp) i per a Felipe García, de Casa Moner (Girona). Una llesca per a cada província: representats d'arreu del territori català van mostrar la seva destresa en l'ofici del pa, ara bé, amb una presència molt minoritzada de dones, entre la classificaicó dels 25, només n'eren 8.
Amb aquest reconeixement, així com amb el del Panellet d'Or, aquests premis es consoliden com una de les distincions més importants del món flequer de Catalunya, posant en valor la feina, la tradició i la innovació dels seus professionals.
Maia Flequers, a Figueres, és també un referent al sector forner
D'altra banda, el forner Robert Figueras, propietari de Maia Flequers de Figueres, ha estat distingit amb el reconeixement “Mèrit a la Trajectòria Professional” durant la final del concurs Millor Pa de Pagès Català 2025, celebrada el passat 25 d’octubre a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
El guardó, atorgat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català, premia la dedicació, l’ofici i la constància de Figueras al llarg de la seva carrera, així com la seva contribució a la preservació del pa tradicional i a la promoció de la cultura fornera catalana.
Al capdavant del seu obrador a Figueres, Robert Figueras ha consolidat Maia Flequers com un referent al sector forner de l’Empordà i de les comarques gironines. La seva aposta per mantenir viu l’esperit artesà, combinant tècniques tradicionals amb innovació i producte de proximitat, ha fet del seu forn un model d’equilibri entre qualitat, sostenibilitat i identitat local.
