Els pescadors del Cap de Creus, premiats al Gastronomic Forum Barcelona
Han estat distingits amb el Premi Josep Mercader en la categoria de pesca, en reconeixement a la seva activitat
Alfons Petit
L'Organització de Productors Pesquers (OPP-66) del Cap de Creus, que agrupa els pescadors de Roses, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués, ha estat guardonada amb el Premi Josep Mercader en la categoria de pesca, en reconeixement a la seva activitat. El reconeixement va ser anunciat en la darrera jornada del Gastronomic Forum Barcelona, celebrat aquesta setmana a Barcelona, en un acte en el qual també es van donar a conèixer els altres premiats en els àmbits de la cuina, el servei de sala, el món del vi, l'agruicultura, la formació, la difusió, el comerç i l'alimentació sostenible. "Els Premis Josep Mercader tenen com a objectiu reconèixer la tasca, individual o col·lectiva realitzada, de vegades al llarg de tota una vida -proclamava la convocatòria-. Són reconeixement a la feina o al llegat que han fet o deixen aquestes persones en diferents sectors d’activitat i en diferents àmbits socials, econòmics i professionals relacionats amb la gastronomia".
Encara que en anunciar-se el premi va ser pronunciat el nom d'Antoni Abad, que presideix l'OPP (i a més és el patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, i president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de la Federació Territorial de Confraries de Girona) van sortir a recollir-lo Mònica Pereila, representant de l'OPP de Llançà i Maria Hernández, de l'OPP del Port de la Selva, que van expressar el seu agraïment per la distinció, quan encara no fa un any que l'agrupació es va constituir. "Estem molt agraíts per aquest premi que arriba en un moment complicat per la pesca, i agraïts també perquè se'ns doni aquesta visibilitat". Igualment van posar en valor la feina històrica del sector pesquer de la zona: "Aquest premi és per una trajectòria d'anys i anys de pesca", van dir. En aquest sentit, afegien que l'OPP suposa "la unió de tots els pescadors en un fil comú per posar més força i intentar que el sector vagi millor".
L'agrupació en una OPP dels pescadors de Roses, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués amb l’objectiu comú de millorar la comercialització dels seus productes va ser anunciada fa uns mesos, i des de llavors han posat en marxa diverses iniciatives en aquesta direcció. Entre els quarts ports hi ha una seixantena d’embarcacions de pesca, la meitat d’arts menors i la resta d’arrossegament, que capturen 156 espècies, entre les quals hi ha escamarlà, sèpia, rap, la gamba rosada, lluç, canana, maires o sard.
