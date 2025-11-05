Gastronomia
El xef del Miramar de Llançà, Paco Pérez, promociona la cuina catalana amb un sopar per a més de 200 persones a Londres
Ha reinterpretat diversos plats tradicionals com la coca de recapte, un arròs de mar i muntanya i un 'roll' de botifarra negra i blanca amb poma de Girona
Paco Pérez, xef del restaurant Miramar de Llançà amb dues estrelles Michelin i responsable gastronòmic de Perelada Resort, ha preparat aquest dimarts al vespre un sopar per a més de 200 persones en un hotel de Londres amb l'objectiu de promocionar la cuina catalana entre persones de l'àmbit turístic, empresarial i cultural. Es tracta d'un dels actes de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i ha reinterpretat diversos plats tradicionals com ara la coca de recapte.
L'acte ha arrencat amb una benvinguda institucional per part del secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, als assistents de l'àpat cuinat per Paco Pérez. En ell hi havia representants d'empreses de diferents sectors amb l'objectiu de mostrar el potencial de Catalunya. L'acte s'ha emmarcat en la programació de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia i estava obert a empreses amb qui el Govern està negociant futures inversions. "Amb la panxa plena és més fàcil estimular", ha fet broma el secretari.
Plats tradicionals reinterpretats
El representant del Departament d'Empresa considera que l'àpat d'aquest dimarts a Londres tenia "dues feines": d'una banda, atraure turisme de qualitat a Catalunya i de l'altra inversió productiva. En el vessant més turístic, Baró ha recordat que la promoció de la gastronomia és clau perquè "cada plat explica el territori". Per això han optat per fer-ho a Londres i explicar als britànics el conjunt de Catalunya, més enllà de la marca Barcelona.
Per fer-ho, Paco Pérez ha preparat diversos plats tradicionals amb una reinterpretació. Entre elles hi havia una particular coca de recapte de tardor o un arròs de mar i muntanya amb ceps i escamarlans. També ha preparat un 'roll' de botifarra negra i blanca amb poma de Girona sobre una base de pa. "Recorda un esmorzar català", ha explicat el xef. L'àpat s'ha combinat amb vins i cava elaborats a Catalunya.
