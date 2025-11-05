Gastronomia
Dos restaurants de l'Empordà, premiats al Gastronomic Forum Barcelona
La nova "Guia Augusta", que dirigeix el gastrònom garrotxí Pep Nogué i que aplega els millors establiments de cuina catalana, estrena uns guardons que reconeixen la millor feina en aquest àmbit
Alfons Petit
Els restaurants empordanesos Motel Empordà de Figueres i Els Pescadors de Llançà han estat guardonats en la primera edició dels premis Guia Augusta a l'elaboració, conservació i divulgació de la cuina catalana, que s'han anunciat al Gastronomic Forum Barcelona just després de la presentació de la primera edició de la guia que porta el mateix nom, que dirigeix el cuiner i gastrònom garrotxí Pep Nogué. "Volem difondre i protegir la cuina catalana, perquè defensar la cuina, com defensar la llengua, és la millor manera de reivindicar el nostre territori", deia Nogué en la presentació del volum.
De la resta de la província de Girona també s'han premiat els restaurants La Cort del Mos de Palamós, Fonda Xesc de Gombrèn i Can Selvatà de Cornellà de Terri.
La "Guia Augusta" ressenya més de 200 restaurants de Catalunya, una seixantena dels quals de les comarques gironines, i divideix els establiments en dues categories: cuina tradicional catalana i nova cuina catalana. "Volem que sigui inclusiva, integral i plural", apuntava Pep Palau, director del Gastronomic Forum i un altre dels impulsors de la Guia, en la qual fa anys que es treballa i que tindrà una edició anual.
També seran anuals els premis Guia Augusta, que han estat batejats, en les seves diferents categories, amb noms de personatges destacats de la història recent de la cuina catalana. Així, pel que fa a les comarques gironines, el premi Pere Tàpias a la cuina popular catalana ha estat per a Can Selvatà, de Cornellà de Terri; el premi Paco Solé Parellada, al plat en extinció, al Motel de Figueres; el premi Pere Bahí, a la cuina del mar, ha estat per al restaurant Els Pescadors de Llançà (ex-aequo amb Barquet, de Tarragona); el premi Georgina Regàs, a la cuina dolça, per a La Cort del Mos de Palamós; i el premi Juli Soler a la millor carta de vins, per a la Fonda Xesc de Gombrèn.
A més, han estat distingits els restaurants Alkostat de Barcelona (premi Fermí Puig a la nova cuina catalana); Can Pairot de Santa Cecília de Voltregà (premi Santi Santamaria a la cuina tradicional); Els Casals, de Sagàs (premi Llorenç Torrado a l'estacionalitat dels productes); Sisè de Lleida i Fonda Farré de Baro (premi Manuel Vázquez Montalbán a la cuina de terra endins) i el cuiner i divulgador Josep Lladonosa (premi Isidra Maranges de la cuina catalana).
"La "Guia Augusta" i els premis que porten el seu nom posen en valor la cuina del territori", va assegurar en rebre el guardó Lluís Fernández d'Els Pescadors de Llançà. "La guia és una eina de treball al territori. L'hem de tenir tots a la tauleta de nit", reblava Carles Benítez, tècnic de Girona Excel.lent.
