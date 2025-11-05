Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia

La figuerenca Helena Termes i el badaloní Jeffrey Ruiz, Premi Cuiner 2025 al Gastronòmic Fòrum Barcelona

El restaurant que van posar en marxa fa mig any també ha estat distingit amb el premi Guia Augusta a la millor cuina dolça

Helena Termes i Jeffrey Ruiz, de La Cort del Mos de Palamós, guanyadors del premi Cuiner 2025.

Helena Termes i Jeffrey Ruiz, de La Cort del Mos de Palamós, guanyadors del premi Cuiner 2025. / Gastronomic Forum Barcelona

Alfons Petit

Barcelona

Helena Termes (Figueres, 1995) i Jeffrey Ruiz (Badalona, 1992), que van posar en marxa fa sis mesos a Palamós el restaurant La Cort del Mos, han rebut el premi Cuiner 2025, concedit al Gastronomic Forum Barcelona. La proposta de Termes i Ruiz, una mirada moderna a la cuina tradicional de Catalunya, ha convençut el jurat popular i professional que ha concedit el guardó, al qual també optaven els cuiners dels restaurants Casa Parera (Mataró), El Cup Vell (Tarragona), El Raier (la Pobla de Segur), La Sosenga i Franca, tots dos de Barcelona.

La feina de Termes i Ruiz ja havia estat reconeguda dimarts al mateix Forum, quan se'ls va concedir el premi Georgina Regàs a la millor cuina dolça, dins dels nous premis Guia Augusta a la cuina catalana. "Vam obrir fa sis mesos amb molta il·lusió, perquè és un projecte molt personal", va declarar Helena Termes en aquell moment. "Fem cuina catalana, donant-li una volta, amb producte molt proper, del territori, i treballant amb petits proveïdors", va afegir, i va esmentar la tercera persona de l'equip, Hamsa Ayyan. "Sense ell no podríem aixecar la persiana cada dia", apuntava.

Helena Termes es va formar a l'Escola d'Hostaleria de Girona i Jeffrey Ruiz al CETT. Van treballar en diversos establiments abans de coincidir a Peralada, a l'equip de Paco Pérez, ella fent pastisseria i ell als banquets. Fins que van decidir iniciar el seu projecte en solitari, que ha arrencat amb molt èxit.

