Restaurant Ronda, el lloc ideal per a les vostres celebracions i sopars d’empresa
L'establiment forma part de l'Hotel Ibis Styles Figueres Ronda de l'avinguda Salvador Dalí
Comença la temporada de celebracions i sopars d’empresa i, com cada any, el Restaurant Ronda de l’Hotel Ibis Styles de Figueres està preparat per brindar-vos la millor experiència. Podreu gaudir d’uns atractius menús complets amb plats elaborats de la casa en uns espais amplis i agradables. A més, disposa d’un menjador reservat i aparcament gratuït per als seus clients.
Adreça, telèfon i contacte
Av. Salvador Dalí, 17 (Hotel Ibis Styles Figueres Ronda) - Figueres
Telèfon 972 50 39 11
info@restaurantronda.com
