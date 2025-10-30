Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restaurant Ronda, el lloc ideal per a les vostres celebracions i sopars d’empresa

L'establiment forma part de l'Hotel Ibis Styles Figueres Ronda de l'avinguda Salvador Dalí

Un dels acollidors menjadors de l'establiment

Un dels acollidors menjadors de l'establiment / RONDA

Redacció

Redacció

Figueres

Comença la temporada de celebracions i sopars d’empresa i, com cada any, el Restaurant Ronda de l’Hotel Ibis Styles de Figueres està preparat per brindar-vos la millor experiència. Podreu gaudir d’uns atractius menús complets amb plats elaborats de la casa en uns espais amplis i agradables. A més, disposa d’un menjador reservat i aparcament gratuït per als seus clients.

Adreça, telèfon i contacte

Av. Salvador Dalí, 17 (Hotel Ibis Styles Figueres Ronda) - Figueres

Telèfon 972 50 39 11

info@restaurantronda.com

www.restaurantronda.com

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents