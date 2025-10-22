Cuina i tradicions
Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
Es preparen amb ametlles, sucre, moniato o patata
Amb l’arribada de la tardor i la Castanyada, res millor que gaudir d’un bon àpat tradicional català amb els protagonistes més dolços d'aquesta festivitat: els panellets! Aquestes petites delícies es preparen amb ametlles, sucre, moniato o patata, i es poden personalitzar amb pinyons, coco, cafè i altres gustos, convertint-los en unes postres variades i ideals per a tota la família. En aquest article t’expliquem com fer panellets pas a pas perquè puguis preparar-los a casa amb èxit.
Ingredients per a fer panellets (per a unes 25-30 unitats)
Ingredients bàsics per a la massa:
- 250 g d’ametlla molta
- 200 g de sucre
- 150 g de moniato o patata cuita (sense pell i aixafada)
- Ratlladura de llimona (opcional)
Ingredients per a les diferents varietats:
- Pinyons (100 g)
- Coco ratllat (50 g)
- Cacau en pols (15 g)
- Cafè soluble (1 culleradeta)
- Ametlles en trossets (50 g)
- Codonyat (per a decorar)
Pas a pas per a preparar els panellets
1 | Preparar la massa de base
Per preparar la massa de base feu el següent:
- Bull el moniato o la patata fins que quedi ben cuit i tendre. A continuació, escorre’l bé i aixafa’l amb una forquilla fins a obtenir un puré suau. Deixa que es refredi completament abans d’utilitzar-lo.
- En un bol gran, barreja el puré de moniato o patata amb els 250 g d’ametlla molta i els 200 g de sucre.
- Si vols donar un toc de frescor, afegeix-hi ratlladura de llimona. Pasta fins que quedi una massa compacta i homogènia.
Consell
És important que la massa tingui una textura suau, però compacta, per tal que els panellets mantinguin la seva forma durant la cocció.
2 | Dividir la massa i donar forma als panellets
Una vegada tens la massa, divideix-la en diferents parts per a cada sabor:
- Panellets de pinyons: Agafa una porció de massa i forma petites boletes. Arrebossa-les amb pinyons i pinta-les amb ou batut per aconseguir un acabat daurat i brillant.
- Panellets de coco: Barreja una porció de massa amb el coco ratllat. Forma petites piràmides o boletes, depenent de la teva preferència.
- Panellets de xocolata: Incorpora el cacau en pols a una part de la massa i barreja fins que quedi homogeni. Pots donar-los forma de boletes o petits cilindres.
- Panellets de cafè: Barreja una culleradeta de cafè soluble amb la massa. Fes petites boletes i, si vols, decora-les amb un gra de cafè al damunt.
- Panellets d’ametlla: Forma boletes i arrebossa-les amb trossets d’ametlla.
- Panellets de codonyat: Fes boletes petites, fes-hi un forat al centre i afegeix-hi un trosset de codonyat.
3 | Coure els panellets
Per coure els panellets cal:
- Preescalfar el forn a 180 °C.
- Col·locar els panellets en una safata de forn prèviament coberta amb paper de forn o una làmina de silicona.
- Enfornar els panellets durant 10-12 minuts, o fins que els pinyons estiguin daurats i els panellets hagin agafat una lleugera crosta. Ves amb compte, ja que una cocció massa llarga podria assecar-los.
- Treure'ls del forn i deixa'ls refredar abans de servir.
Consells per fer panellets perfectes
- Reposa la massa durant una hora a la nevera per obtenir una textura més manejable.
- Utilitza ingredients de qualitat, especialment l’ametlla molta, que ha de ser fresca i sense additius.
- Si vols un toc especial, pots afegir unes gotes d’essència de vainilla o de licor a la massa.
Beneficis de fer panellets a casa
Fer panellets a casa no només et permet personalitzar-los, sinó que és una activitat perfecta per fer en família. A més, controlar els ingredients garanteix uns dolços més saludables i sense conservants artificials.
Preguntes freqüents sobre els panellets
- Es poden congelar? Sí! Els panellets es poden congelar tant crus com cuits. En el cas dels crus, només cal formar-los i guardar-los ben separats en un recipient hermètic. Quan vulguis coure'ls, pots fer-ho directament al forn sense necessitat de descongelar-los.
- Què és millor, patata o moniato? Ambdós ingredients són adequats per als panellets, però el moniato aporta un sabor més dolç i una textura més cremosa.
Amb aquesta recepta clàssica i fàcil de seguir, podràs preparar uns panellets irresistibles que faran que la Castanyada sigui encara més especial. Anima't a provar aquesta recepta!
