Fires de Sant Narcís
La ginebra oficial de les Barraques de Girona 2025 és 'made in' l'Empordà
Del 24 d'octubre al 2 de novembre, el públic podrà gaudir de combinats elaborats amb ginebra de l'empresa Sa Tuna Gin
sLa ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
La nova referència de Sa Tuna Gin, la ginebra nascuda a l'Empordà i destil·lada en un alambí tradicional de coure que captura l'essència de la Costa Brava, Sa Tuna Gin Dry, es convertirà en la ginebra oficial de les Barraques de les Festes de Sant Narcís de Girona 2025. A més, compartirà protagonisme amb Sa Tuna 25, la ginebra rosa de la marca, que també serà present en algunes de les barres.
El CEO i cofundador de Sa Tuna Gin, Ferran Montfort, ha explicat que “les festes de Girona, les Barraques, no deixen de ser les nostres festes també. Som de l’Empordà i sempre les hem gaudit. Que ara el nostre producte sigui un dels protagonistes és molt emocionant. Al final, són barraques amb els nostres amics, la nostra gent i el nostre producte. Si el temps ens acompanya, per nosaltres seran les millors Festes de Sant Narcís de la història”.
Així doncs, del 24 d'octubre al 2 de novembre, el públic podrà gaudir de combinats elaborats amb Sa Tuna Gin Dry i Sa Tuna 25 als espais de les Barraques, en totes les barres, durant els concerts i les diferents activitats de les festes populars, segons expliquen des de Sa Tuna Gin, amb seu a Vulpellac.
"Amb aquesta col·laboració, Sa Tuna Gin reforça la seva presència al territori i es consolida com una marca que celebra la vida, el mar i la cultura catalana amb cada copa", remarquen des de Sa Tuna Gin.
Sobre Sa Tuna Gin
Sa Tuna Gin és una ginebra floral artesanal nascuda a la Costa Brava i creada per Ferran Montfort, David Río i Arnau Viusà, tres joves emprenedors amb l’ambició de capturar en una ampolla l’essència de la seva terra. Actualment, la companyia és present en més de 150 punts de venda i preveu tancar el 2025 amb una producció superior a 30.000 ampolles.
