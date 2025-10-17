Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia

El restaurant d'una figuerenca i d'un badaloní opta al premi Cuiner 2025

El guardó serà anunciat el 5 de novembre al Gastronomic Forum de Barcelona

La 'royal' d'ànec de l'Empordà de La Cort del Mos de Palamos.

La 'royal' d'ànec de l'Empordà de La Cort del Mos de Palamos. / Pau Arenós

Redacció

Palamós

Helena Termes i Jeffrey Ruiz, del restaurant La Cort del Mos, de Palamós, opten al premi Cuiner 2025 que es lliurarà el dimecres 5 de novembre en el Gastronomic Forum de Barcelona. El guardó, que va néixer el 2009, vol distingir "el treball de cuiners emergents que ofereixen propostes culinàries de qualitat, usant productes de proximitat, i que aposten per una cuina sostenible", segons els seus responsables. Termes i Ruiz són els únics aspirants gironins a un premi que també té com a candidats Robert Lechuga de Casa Parera, a Mataró; Pau Feliu, Ricard Llop i Alberto Pontón de El Cup Vell, de Tarragona; Claudia Gozzi i Jaime Bes de El Raier, de La Pobla de Segur; Fran Baixas, Gianmarco Greci i Josh McCarty de Franca, de Barcelona; i Marc Pérez i Tània Doblas de La Sosenga, també de Barcelona.

Helena Termes i Jeffrey Ruiz a l'entrada del restaurant La Cort del Mos, de Palamós.

Helena Termes i Jeffrey Ruiz a l'entrada del restaurant La Cort del Mos, de Palamós. / Pau Arenós

Helena Termes, de Figueres (1995), és pastissera i Jeffrey Ruiz, de Badalona (1992), és cuiner. Van treballar en cases nobles, del Motel Empordà a Via Veneto i El Celler de Can Roca, i van decidir la independència, també a la recerca d’un estil. Es van conèixer al Peralada Resort amb Paco Pérez i l'abril de 2025 La Cort del Mos de Palamós obria la boca en un local senzill.

Des de llavors, han apostat per una cuina en la qual la tradició hi té un pes important, aplicant fins i tot lliçons extretes del Llibre de Sent Soví , el receptari mare de la cuina catalana, del segle XIV.

