Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses homenatja l'altra ànima d'El Bulli, Juli Soler

L'homenatge a Juli Soler a Roses.

L'homenatge a Juli Soler a Roses.

Redacció

Redacció

Roses

El sector de l'hostaleria, els empresaris de Roses i l'Ajuntament han homenatjat aquest divendres al vespre el cofundador d'El Bulli, Juli Soler, en el desè aniversari de la seva mort. L'acte ha congregat unes 300 persones al castell de la Trinitat de Roses i s'ha centrat en l'herència humana, professional i creativa que va deixar Soler, a banda de l'evolució en el món de la sala. A més, Josep Roca ha llegit un text sobre la figura de Soler. Minuts abans de l'acte, l'ajuntament ha batejat una aula gastronòmica del port pesquer amb el nom del cofundador.

Els discursos institucionals han marcat l'inici de la vetllada i seguidament els fills de Juli Soler han parlat amb el sommelier Ferran Centelles i el director de elBullifoundation, Lluís García, sobre la influència del cofundador del restaurant i també han reflexionat sobre com ha evolucionat el sector des de la seva desaparició.

En l'acte també hi ha participat Valentí Grau, Toni Gerez, Artur Sagués, Jaume Subirós, Mateu Casañas, Albert Raurich, Lluís Biosca, Agustí Peris, Marc Cuspinera, Francesc Guillamet, Roser Torras, Albert Adrià, Ernest Laporte i Salvador Garcia que han recordat l'humor, l'energia i la trajectòria de Juli Soler. Finalment, Josep Roca ha llegit un text sobre la seva figura i s'ha acabat amb un tast gastronòmic de productes de la zona, una selecció de vins i còctels.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents