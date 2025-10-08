Concurs
Sentència dictada: aquest és el Millor Brunyol de l’Empordà
S'ha escollit en el Concurs del Millor Brunyol de l’Empordà, celebrat a Figueres dins del Fòrum Gastronòmic Ciutat
L'Empordà té mil i un encants, i d’això no n’hi ha cap dubte. Les platges, els pobles plens d’encant… i, és clar, la gastronomia. Però si d’entre tots els productes típics de la comarca n’hem de destacar un, segurament el primer que ens vindrà al cap són els brunyols de l’Empordà.
I és que el brunyol forma part de les celebracions populars empordaneses. Durant la Setmana Santa, és habitual trobar-los en fires, mercats i festes locals. Famílies senceres es reuneixen per fer brunyols a casa. És una tradició que s'ha anat traspassant generació rere generació.
Ara bé, també és cert que aquesta tradició s’ha mantingut viva gràcies a forners, pastissers i associacions gastronòmiques que han impulsat concursos i jornades dedicades al brunyol, com el Concurs del Millor Brunyol de l’Empordà, celebrat a Figueres dins del Fòrum Gastronòmic Ciutat.
El certamen va tenir lloc divendres passat a l’Escola d’Hostaleria Institut Olivar Gran de Figueres, amb la participació de pastissers, flequers i cuiners de les comarques gironines amb punts de venda oberts al públic.
Quin ha estat el guanyador?
El veredicte del jurat format per reconeguts professionals del sector va dictar sentència, i el guanyador d'enguany ha estat la pastisseria Quer, un negoci familiar amb més d’un segle de vida, fundat el 1879, amb fleques a Cadaqués i Port de la Selva. Cinc generacions després, els germans Eduard i Sergi Quer han introduït noves tècniques de pastisseria, amb textures i sabors renovats i una aposta per productes més saludables.
Com no podia ser d'una altra manera, des de la pastisseria Quer es valora molt positivament el premi. "Sempre és benvingut que et reconeguin la feina ben feta, així que estem molt satisfets i orgullosos d’aquest premi", explica Eduard Quer. "Som la cinquena generació del negoci familiar i hem portat la fleca a un vessant més renovat, però el brunyol és un dolç de tota la vida, que el meu besavi ja feia. Els productes d’avui dia són de més qualitat i això ens ajuda a fer-los encara més bons i saludables", afegeix.
El guanyador va obtenir un estand al Fòrum Gastronòmic Ciutat i, dissabte, va oferir una xerrada amb demostració inclosa sobre la preparació dels brunyols.
La pastisseria Quer pren el relleu de Maia Flequers de Figueres, l’establiment guanyador del 2024, que enguany no es va poder presentar però sí que va formar part del jurat del concurs.
